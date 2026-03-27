Thủ tướng Chính phủ quyết định nhân sự Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các Quyết định về nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 27/03/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Đặng Hoàng Giang sinh năm 1977 tại Bắc Ninh; tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Ông Đặng Hoàng Giang bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 2000, trải qua nhiều vị trí công tác.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022, trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Trưởng đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, ông Đặng Hoàng Giang là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Nguyễn Văn Phúc. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Tại Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 27/03/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định để ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Trường Đại học Ngoại thương; Thạc sỹ về kinh tế phát triển, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Năm 2006, ông Phúc nhận học vị Tiến sỹ nghiên cứu phát triển chuyên ngành Kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Ông trải qua nhiều cương vị công tác như Phó trưởng khoa Kinh tế, Trưởng khoa Kinh tế; Phó hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 22/9/2017, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

