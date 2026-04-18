Quảng Trị: Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh biên giới biển

Ngày 18/4, trong khuôn khổ chương trình kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra tại Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị).

Đồn Biên phòng Nhật Lệ là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh, kinh tế-xã hội và đối ngoại trên địa bàn phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Đồn quản lý hơn 11km đường biên giới trên biển và trên 31,5km bờ biển, địa bàn gồm 3 xã, phường ven biển với 124 thôn, tổ dân phố.

Tổng dân số khu vực là 42.387 hộ/152.815 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là người Kinh (chiếm 99,97%). Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào ngư nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, du lịch.

Tình hình kinh tế-xã hội cơ bản ổn định, nhân dân có ý thức trách nhiệm cao trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Qua kiểm tra cho thấy, tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị ổn định, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện đầy đủ các quy định về trực chỉ huy, trực ban, trực bảo đảm; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, Đồn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển và ven bờ.

Cụ thể, đơn vị tổ chức 14 đợt tuần tra trên biển với 70 lượt cán bộ tham gia; 26 đợt tuần tra bờ biển với 130 lượt cán bộ, chiến sỹ; phối hợp tuần tra địa bàn 6 đợt với 30 lượt lực lượng tham gia.

Công tác kiểm soát xuất, nhập lạch được duy trì chặt chẽ với 4.227 lượt tàu/14.470 thuyền viên xuất lạch và 4.154 lượt tàu/13.997 thuyền viên nhập lạch, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực cửa sông Nhật Lệ.

Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác hiệp đồng với các lực lượng như: Đồn Biên phòng Lý Hòa, Đồn Biên phòng Ngư Thủy, Công an, Quân sự địa phương, kiểm ngư, y tế… trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công tác trinh sát được triển khai hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm, góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ; 100% cán bộ, chiến sỹ được học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đơn vị cũng đã tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động an sinh xã hội như “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân biên giới,” “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026 với 185 suất quà đã được trao tặng, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, đồng thời thực hiện hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng”...

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng tại Đồn Biên phòng Nhật Lệ.

Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cũng được bảo đảm tốt; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội từng bước được nâng cao. Đơn vị duy trì hiệu quả tăng gia sản xuất, chủ động bảo đảm lương thực, thực phẩm, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, mất kết nối giám sát hành trình vẫn còn xảy ra; khiếu kiện, tranh chấp đất đai có xu hướng gia tăng; tội phạm, tệ nạn xã hội và các yếu tố an ninh phi truyền thống vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp…

Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đồn Biên phòng Nhật Lệ đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, tập trung tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là hoạt động của các loại tội phạm, nổi lên là tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội..., chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống.

Xây dựng kế hoạch phối hợp đấu tranh gắn với đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật; nắm chắc tình hình địa bàn, biên giới; kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình, nhất là phối hợp thực hiện tốt mô hình “Đưa rác thải nhựa vào bờ,” nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới nhân rộng trong các đơn vị tuyến biển.

Về xây dựng đơn vị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh yêu cầu Đồn Biên phòng Nhật Lệ triển khai hiệu quả nhiệm vụ làm điểm công tác Đảng, công tác chính trị năm 2026 theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; duy trì nghiêm các chế độ, quy định, quản lý chặt chẽ kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, cần quan tâm bảo đảm tốt công tác hậu cần, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội; chú trọng quy hoạch doanh trại, trồng thêm cây xanh, cây ăn quả, không để đất trống, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh-sạch-đẹp.

Kết quả kiểm tra khẳng định, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, là điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trên khu vực biên giới biển./.

