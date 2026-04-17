Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy các giá trị văn hóa dân tộc

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, chiều 17/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức tọa đàm giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.”

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long Phan Thanh Trẻ cho biết, tọa đàm nhằm giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tọa đàm tạo không gian trao đổi, suy ngẫm về vai trò của văn hóa, tri thức trong sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam trong thời đại mới, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên có thêm những góc nhìn toàn diện hơn về nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa; nâng cao nhận thức, trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa con người Việt Nam.

Theo Tiến sỹ Phạm Văn Búa (Đại học Cần Thơ), cuốn sách đã đánh giá toàn diện những thành tựu trong quá trình xây dựng, gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam gắn với sự phát triển của đất nước; chỉ ra những thách thức đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra sáu định hướng quan trọng nhằm xây dựng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời gian tới.

Trong đó, tập trung vào các nội dung lớn như: khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, đời sống văn hóa và môi trường văn hóa; khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của văn hóa, bao gồm cả chủ thể sáng tạo và chủ thể hưởng thụ; xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị; phát triển môi trường văn hóa số...

Tiến sỹ Nguyễn Bách Khoa, Trưởng khoa Cơ bản Trường Đại học Cửu Long, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, qua hơn 96 năm hình thành, phát triển và trưởng thành của Đảng trong sự nghiệp lãnh đạo đất nước, Đảng ta có ba dấu mốc quan trọng về văn hóa là: Đề cương về văn hóa năm 1943; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, trong đó đề cập đến việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; năm 1996, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, Đảng một lần nữa khẳng định việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc bằng một nghị quyết chuyên đề. Điều đó khẳng định, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, đúng như tư tưởng, sự chỉ đạo và mong ước của Bác Hồ.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Bách Khoa, thực tế cho thấy, trong sự phát triển mạnh mẽ của đất nước về mọi mặt hiện nay, văn hóa vẫn chưa phát triển đồng bộ, tương xứng, cần điều chỉnh, định hướng để thực sự phát huy vai trò “soi đường.”

Việc xuất bản cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong ứng xử, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc./.

