Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Mạch tri thức từ trang sách đến không gian số

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số.”

Trong khuôn khổ chương trình, Triển lãm “Từ trang sách đến không gian số” được tổ chức gồm 5 phần: Mạch nguồn; Mạch lan tỏa; Mạch sáng tạo; Mạch số; Mạch kết nối và trải nghiệm.

Thông qua cách tiếp cận theo các “mạch” nội dung, triển lãm không chỉ giới thiệu những ấn phẩm và nguồn tư liệu tiêu biểu mà còn khắc họa hành trình phát triển của sách và tri thức.

Đồng thời, hoạt động này hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị của sách, tri thức và văn hóa đọc; góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tri thức đối với sự phát triển, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi, cũng như khuyến khích mỗi cá nhân chủ động tiếp cận, tích lũy và chia sẻ tri thức.

Bên cạnh đó, tọa đàm “Người trẻ đọc gì trong thời đại số” sẽ tập trung trao đổi, chia sẻ về thói quen đọc và nhu cầu tiếp cận tri thức của giới trẻ trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ. Trước sự bùng nổ của internet, mạng xã hội và các nền tảng thông tin số, cách con người tiếp cận tri thức đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ – những người đang học tập và trưởng thành trong môi trường số.

Tại đây, các diễn giả cùng các bạn trẻ sẽ thảo luận về xu hướng đọc mới, cũng như cách lựa chọn sách và nguồn tri thức phù hợp trong bối cảnh thông tin ngày càng đa dạng, phong phú.

Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức tọa đàm "Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời" giới thiệu một số ấn phẩm về Bác trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Đất nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hoạt động giao lưu tác giả, tác phẩm quy tụ sự tham gia của nhiều đơn vị xuất bản uy tín như Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Thế giới, Nhà xuất bản Kim Đồng… Đây không chỉ là dịp để các tác giả trực tiếp chia sẻ cảm hứng sáng tác, thông điệp và chiều sâu của tác phẩm, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị học thuật và văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ngoài ra, nhiều hoạt động phong phú khác cũng sẽ được tổ chức như: Cuộc thi kể chuyện bằng tiếng Anh “Onward - Hơn cả một câu chuyện từ sách”; Cuộc thi sáng tạo sản phẩm số “Cùng AI kể chuyện”; Cuộc thi thiết kế bìa sách “Sắc màu công nghệ và cuộc sống”; Trạm đổi sách “Mỗi cuốn sách-Một hành trình mới”; hoạt động trải nghiệm “Mạch chỉ nhỏ kết nối”; trao tặng sách; gian hàng sách; Flashmob Read 2026…

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thư viện Quốc gia Việt Nam không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị tri thức truyền thống mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong phương thức đọc và tiếp cận tri thức trong kỷ nguyên số.

Đồng thời, sự kiện tạo dựng không gian kết nối giữa tác giả, tác phẩm và bạn đọc, qua đó lan tỏa tình yêu sách tới đông đảo công chúng, thúc đẩy văn hóa đọc tiếp tục được duy trì và phát triển; đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của sách và văn hóa đọc trong cộng đồng.

Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến xã hội và không gian số. Phát triển văn học, nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hoá dân tộc và tầm vóc đất nước trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam./.

Các sự kiện của Nhà xuất bản Kim Đồng: 1. Giao lưu: Chữ cái Tiếng Việt diệu kỳ – Khám phá tiếng Việt theo cách độc đáo 14h30 ngày 17/4 tại Trường Tiểu học Bình Minh (80 Thợ Nhuộm, Hà Nội) 2. Đọc sách "Con cáo lửa" với tác giả Phạm Thanh Thúy 10h00 ngày 18/4 tại Nhà xuất bản Kim Đồng (55 Quang Trung, Hà Nội) 3. Giao lưu Thưởng thức triết học: Khám phá thế giới rộng lớn từ chính mình. 8h30, ngày 20/4 tại Trường THPT Nguyễn Huệ (ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội) 4. Giao lưu Thưởng thức triết học: Vì sao thời gian quan trọng? 7h30 ngày 21/4 tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (48A đường Lê Hồng Phong, phường Hà Đông, Hà Nội) 5. Giao lưu: Tua nhanh danh tác bằng tranh - Khám phá “cấp tốc” các tác phẩm văn học kinh điển phương Tây. 9h00 ngày 22/4 tại Sảnh E, Thư viện Quốc gia (31 Tràng Thi, phường Cửa Nam, Hà Nội) 6. Ra mắt bộ sách thiếu nhi “Chiếc túi của mẹ” và “Tấm chăn của bố” - “Từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Việt Nam: Những câu chuyện của tình yêu thương” 8h30 ngày 23/4 tại Trường Mầm non Hạt Dẻ Cười (Khu Nhà ở Quân đội Thạch Bàn, ngõ 537 đường Bát Khối, phường Long Biên, Hà Nội) 7. Đọc truyện “Xa ngoài kia cánh đồng” và giao lưu với tác giả Cao Nguyệt Nguyên 15h30 ngày 24/4 tại Sân khấu trung tâm Phố sách Hà Nội (Phố 19/12, phường Cửa Nam, Hà Nội) Nhằm khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026, thông qua Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thư viện Quốc gia, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình… Nhà xuất bản Kim Đồng đã trao tặng trên 22.000 cuốn sách cho các thư viện, trường học tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.