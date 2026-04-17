Kering quyết tâm đưa thương hiệu Gucci trở lại thời hoàng kim

Tập đoàn xa xỉ Kering (Pháp) vừa công bố chiến lược mới mang tên "ReconKering" nhằm cứu vãn Gucci - thương hiệu quan trọng nhất của tập đoàn đang trên đà sa sút.

Phát biểu tại Italy vào ngày 16/4, Giám đốc điều hành (CEO) Luca de Meo khẳng định mục tiêu lớn nhất là đưa Gucci trở lại vị thế "không thể bỏ qua" trong mắt khách hàng.

Để thực hiện điều này, Gucci sẽ thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. Thay vì chạy theo thời trang đường phố hay phủ sóng logo quá mức, tập đoàn sẽ tập trung vào chất lượng cao cấp và sự sang trọng tinh tế.

Kering đặt mục tiêu tăng thêm 1 tỷ euro (1,17 tỷ USD) doanh thu từ mảng đồ da như túi xách và giày vào năm 2030. Đồng thời, tập đoàn sẽ đóng bớt các cửa hàng kém hiệu quả, cắt giảm 1/3 số điểm bán hàng giảm giá và kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho để làm cho sản phẩm trở nên khan hiếm và giá trị hơn.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải nhiều sự hoài nghi từ giới chuyên môn.

Chuyên gia Luca Solca từ Bernstein nhận định việc Gucci xuất hiện quá tràn lan trước đây đã làm phai nhạt sức hấp dẫn của thương hiệu.

Trong khi đó, nhà phân tích Yawen Chen của Reuters đánh giá chiến lược này mới chỉ dừng lại ở những thay đổi bề ngoài mà chưa thực sự có tính đột phá. Bà chỉ ra rằng mục tiêu lợi nhuận 22% vẫn còn khiêm tốn so với mức kỷ lục 30% của năm 2019. Đáng chú ý, việc thiếu một lộ trình tài chính riêng biệt cho Gucci khiến bản kế hoạch này trở nên thiếu thuyết phục.

Chuyên gia Flavio Cereda từ quỹ đầu tư GAM cũng cảnh báo Kering đang gặp vấn đề lớn trên nhiều mặt, từ hệ thống phân phối đến cách định giá sản phẩm.

Thực tế cho thấy thách thức là rất lớn khi doanh số của Gucci vừa giảm thêm 14% trong quý 1/2026, nhất là tại thị trường Trung Quốc. Ngay sau khi công bố chiến lược, giá cổ phiếu của Kering đã giảm 2,1%. Tập đoàn kỳ vọng sẽ hoàn tất việc sắp xếp lại cơ cấu vào cuối năm nay để bắt đầu giai đoạn tăng trưởng ổn định trở lại từ năm 2028./.

