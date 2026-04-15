Ngành thời trang cao cấp Pháp điêu đứng vì tác động từ Trung Đông

Cổ phiếu của các tập đoàn thời trang xa xỉ Pháp như Kering và Hermes đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/4, sau khi cả hai công bố doanh số không như kỳ vọng của giới phân tích, trong bối cảnh xung đột làm suy yếu hoạt động kinh doanh tại Trung Đông - một thị trường trọng điểm của ngành hàng cao cấp.

Khoảng 10h00 sáng (giờ địa phương), cổ phiếu Kering giảm 10,1% xuống còn 251,80 euro (296,67 USD) trên sàn Paris, trong khi Hermes giảm 10,5% xuống 1.601 euro.

Kết quả công bố cho thấy trong quý 1/2026, doanh thu của Kering giảm 3% theo tỷ giá so sánh, chủ yếu do thương hiệu chủ lực Gucci tiếp tục suy yếu với doanh số giảm 8%. Dù mức giảm này đã cải thiện so với mức sụt 10% trong quý cuối năm 2025, kết quả vẫn thấp hơn dự báo giảm khoảng 6-7% của giới phân tích.

Diễn biến này tạo thêm áp lực lên Giám đốc điều hành (CEO) mới Luca de Meo, người được bổ nhiệm năm ngoái với nhiệm vụ vực dậy Gucci dưới định hướng sáng tạo của nhà thiết kế Demna. Ông dự kiến sẽ trình bày chiến lược phát triển của tập đoàn tại Florence (Italy) vào ngày 16/4, trong sự kiện được đặt tên là “ReconKering."

Theo chuyên gia Jean Danjou của Oddo BHF, dù quỹ đạo của tập đoàn đang dần cải thiện dưới thời CEO mới, nhưng sự phục hồi của Gucci vẫn chưa phản ánh rõ trong các con số, và thời điểm đảo chiều vẫn còn chưa chắc chắn.

Kering cũng cảnh báo doanh thu tại Trung Đông bị ảnh hưởng đáng kể bởi xung đột bùng phát từ cuối tháng 2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Doanh thu bán lẻ tại khu vực này giảm 11% trong quý 1, dù ghi nhận tăng trưởng trong hai tháng đầu năm.

Không chỉ Kering, Hermes cũng chịu tác động từ sự suy yếu tại Trung Đông và sự sụt giảm của dòng khách du lịch giàu có từ khu vực này tới châu Âu do gián đoạn đi lại. Doanh thu của Hermes giảm 1,4% xuống còn 4,1 tỷ euro, trong đó chịu ảnh hưởng đáng kể từ biến động tỷ giá, khiến đồng euro mạnh lên làm tăng giá các sản phẩm cao cấp như túi xách. Nếu loại trừ yếu tố tỷ giá, doanh thu của hãng thực tế tăng 5,6% trong quý, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng thị trường.

Ở các mảng kinh doanh chủ lực, doanh thu đồ da vốn là nguồn lợi nhuận lớn nhất của Hermes tăng 9,4% theo tỷ giá cố định, thấp hơn mức dự báo của các nhà phân tích Bernstein là trên 10%. Trong khi đó, mảng thời trang may sẵn ready-to-wear chỉ tăng nhẹ 0,4%, kém xa mức kỳ vọng khoảng 5%.

Giám đốc tài chính Eric du Halgouet cho biết xung đột Trung Đông đã khiến Hermes “mất gần 1,5 điểm phần trăm tăng trưởng." Theo ông, doanh số từng tăng trưởng hai con số trong tháng 1 và 2, nhưng “gần như chững lại trong tháng 3” khi hoạt động kinh doanh giảm tới 40%. Doanh số tại Anh, Italy và Thụy Sĩ cũng bị ảnh hưởng do thiếu vắng khách hàng Trung Đông.

Chuyên gia Thomas Chauvet của Citi nhận định phần lớn các mảng kinh doanh của Hermes đều không đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, hãng vẫn duy trì vị thế vượt trội so với các đối thủ trong ngành hàng xa xỉ./.

