Làm thế nào để phối đồ thời thượng và trẻ trung cùng xu hướng jeans màu

Cứ vài năm, một xu hướng từng gây tranh cãi lại quay trở lại và xuất hiện trong vòng xoay thời trang - từ jeans cạp trễ, áo peplum cho đến những món đồ mang đậm tinh thần Y2K.

Năm 2026, vị trí đó thuộc về jeans màu. Kiểu quần này dễ khiến nhiều người liên tưởng đến đầu những năm 2010, khi skinny jeans màu xanh bạc hà hay các gam màu neon từng “phủ sóng” khắp nơi.

Tuy nhiên, lần trở lại này mang một diện mạo khác hẳn. Xu hướng được khơi lại phần lớn từ bộ sưu tập Versace của Dario Vitale, với tinh thần tinh tế và tiết chế hơn. Thay vì những gam màu ngọt lịm, lần này bảng màu được làm dịu lại, thiên về các tông trầm và dễ ứng dụng hơn. Phom dáng cũng được cập nhật để phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Cách mặc jeans màu hiện nay xoay quanh sự cân bằng. Những gam như xanh ôliu, hồng phấn nhạt, đỏ trầm, vàng bơ hay các tông nâu, xám nhẹ đều có thể dễ dàng đưa vào tủ đồ hằng ngày. Thay vì những thiết kế bó sát trước đây, jeans màu giờ thiên về dáng suông, ống loe dài hoặc dáng barrel rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên hơn.

Với những màu sắc trung tính, bạn có thể kết hợp cùng sơmi may đo hoặc áo len mỏng để giữ tổng thể thanh lịch. Còn với những gam nổi bật hơn, chỉ cần phối cùng áo khoác da hoặc áo thun đơn giản là đủ để cân bằng. Phụ kiện nên giữ ở mức tối giản - một đôi giày bệt hiện đại, mule tiện dụng hay trang sức có thiết kế tinh gọn sẽ giúp hoàn thiện outfit mà không làm rối mắt.

Dưới đây là một vài gợi ý phối đồ với jeans màu linh hoạt, dễ áp dụng và đủ mới mẻ để thay thế những chiếc jeans xanh quen thuộc.

Jeans vàng

Quần jeans màu vàng sẽ đạt được vẻ đẹp tối ưu khi kết hợp với các tông màu trung tính nhẹ nhàng như kem, trắng, camel hay xám nhạt. Một chiếc quần màu vàng đặc biệt hài hòa khi phối cùng trang phục phong cách thể thao, chẳng hạn như áo len cổ tròn, sweatshirt hoặc áo polo, tạo nên tổng thể trẻ trung mà không làm mất đi sự cân đối.

Để tăng cường nét ấm áp và sang trọng cho sắc vàng, bạn có thể chọn trang sức bạc hoặc các chất liệu cao cấp như da lộn và cashmere. Sự kết hợp này không chỉ nâng tầm trang phục mà còn mang lại vẻ tinh tế cho người mặc.

Jeans đỏ

Quần jeans đỏ vốn dĩ đã là điểm nhấn ấn tượng, nên việc phối trang phục đơn giản sẽ mang lại hiệu quả tối ưu. Bạn có thể kết hợp với áo thun trắng cơ bản hoặc một chiếc áo lệch vai độc đáo, thêm vào đó là áo khoác bomber da màu đen để tạo nên phong cách tự tin và tinh tế.

Hãy tiết chế phụ kiện ở mức tối giản để giữ cho tổng thể trang phục trở nên thanh lịch và hiện đại hơn.

Jeans nâu

Quần jeans màu nâu đang trở lại đầy ấn tượng, phần lớn chịu ảnh hưởng từ làn sóng phong cách tối giản của thập niên 90. Khi kết hợp với chất liệu denim, gam màu nâu trở nên thanh thoát hơn, đặc biệt khi phối cùng các tông sáng như màu be hoặc xanh mint nhạt.

Để tạo cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế, bạn nên kết hợp với áo cardigan len mỏng, túi vải và giày bệt.

Jeans hồng

Jeans màu hồng pastel sẽ trở nên thanh lịch hơn khi được phối cùng các trang phục có phom dáng chuẩn chỉnh như áo khoác may đo hoặc blazer vải dạ.

Để tránh tổng thể trở nên quá nữ tính, hãy chọn các thiết kế với đường cắt sắc nét, kết hợp cùng phụ kiện tối giản và ưu tiên các gam màu trung tính hoặc tối như xám, nâu chocolate hay đỏ đậm. Một đôi giày cao gót da là lựa chọn hoàn hảo để tăng thêm vẻ trưởng thành và tinh tế cho bộ trang phục.

Jeans xanh ôliu

Xanh ôliu là một lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn thử sức với quần jeans có màu sắc, bởi đây là tông màu gần như trung tính, dễ phối đồ. Gam màu này hòa hợp tuyệt vời với các sắc thái như đen, trắng, kem, xanh navy, hoặc những tông màu đất ấm áp như nâu đỏ.

Những món đồ như áo khoác field jacket mang phong cách quân đội hoặc sơmi dáng rộng sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Để hoàn thiện trang phục, bạn có thể chọn một đôi sandal tối giản cho vẻ ngoài nhẹ nhàng hoặc đổi sang loafer khi thời tiết se lạnh.

Jeans xám

Quần jeans màu xám sở hữu sự linh hoạt không kém gì so với quần jeans xanh truyền thống, nhưng lại mang đến một sắc thái trầm lắng và tinh tế hơn. Sự giản dị nhưng không kém phần phong cách này khiến chúng trở thành món đồ lý tưởng trong tủ quần áo của bất kỳ ai.

Đặc biệt, kiểu quần này cực kỳ phù hợp với phong cách phối đồ theo tông màu đơn sắc, bao gồm các sắc thái như đen huyền bí, xám đậm sang trọng, trắng tinh khôi hoặc xám nhạt nhẹ nhàng.

Với đặc điểm nổi bật là gam màu trung tính vừa mắt và dễ kết hợp, quần jeans xám không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn rất phù hợp để diện trong những ngày giao mùa thất thường của tiết trời Xuân.

Đây chính là lựa chọn hoàn hảo để tạo nên diện mạo thanh lịch và nhã nhặn mà vẫn đủ ấm áp trước những thay đổi bất chợt của thời tiết trong khoảng thời gian giao mùa này./.

