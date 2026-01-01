NTK Cao Minh Tiến đưa khán giả về Tràng An qua thời trang đón Xuân mới 2026

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa trình làng bộ sưu tập mới mang tên “Bồng bềnh," sử dụng chất liệu gấm, lụa tơ tằm, đũi và tơ sống kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công, thêu tay cầu kỳ, tỉ mỉ.