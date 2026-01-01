NTK Cao Minh Tiến đưa khán giả về Tràng An qua thời trang đón Xuân mới 2026
Nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa trình làng bộ sưu tập mới mang tên “Bồng bềnh," sử dụng chất liệu gấm, lụa tơ tằm, đũi và tơ sống kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công, thêu tay cầu kỳ, tỉ mỉ.
#Thời trang đón Xuân 2026 #Bộ sưu tập 'Bồng bềnh' #Di sản văn hóa Ninh Bình #Thiết kế lấy cảm hứng Tràng An #Kỹ thuật thủ công trong thời trang #Chất liệu truyền thống Việt Nam #Tái hiện cảnh sắc thiên nhiên #Nghệ thuật thêu tay cầu kỳ #Sự kết nối văn hóa và nghệ thuật #Show diễn tại cố đô Ninh Bình Ninh Bình