NTK Cao Minh Tiến đưa khán giả về Tràng An qua thời trang đón Xuân mới 2026

Văn hóa
Điện ảnh Âm nhạc Thời trang Điểm Nhạc-Phim-Sách Truyền thông
Trong không khí đón chào Xuân mới 2026, nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa trình làng bộ sưu tập mới mang tên “Bồng bềnh,” trong show diễn đặc biệt tại Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trong không khí đón chào Xuân mới 2026, nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa trình làng bộ sưu tập mới mang tên “Bồng bềnh,” trong show diễn đặc biệt tại Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Bộ sưu tập tựa như bản giao hưởng thị giác, nơi những giá trị di sản của vùng đất cố đô Ninh Bình được tái hiện qua lăng kính thời trang cao cấp.(Ảnh: CTV/Vietnam+)
Bộ sưu tập tựa như bản giao hưởng thị giác, nơi những giá trị di sản của vùng đất cố đô Ninh Bình được tái hiện qua lăng kính thời trang cao cấp.(Ảnh: CTV/Vietnam+)
Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập là một câu chuyện kể về sự kết nối giữa con người và vùng đất linh thiêng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập là một câu chuyện kể về sự kết nối giữa con người và vùng đất linh thiêng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Người ta sẽ thấy ở các thiết kế thấp thoáng những đường mái đao cong vút, những họa tiết chạm khắc mây cụm, hoa sen đặc trưng trong kiến trúc đình chùa cổ được cách điệu thành phom dáng trang phục, tạo nên sự uy nghiêm nhưng không mất đi vẻ thanh thoát… (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Người ta sẽ thấy ở các thiết kế thấp thoáng những đường mái đao cong vút, những họa tiết chạm khắc mây cụm, hoa sen đặc trưng trong kiến trúc đình chùa cổ được cách điệu thành phom dáng trang phục, tạo nên sự uy nghiêm nhưng không mất đi vẻ thanh thoát… (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Mỗi thiết kế đều ẩn giấu dáng hình của vùng đất Ninh Bình, những dải rêu xanh ẩn hiện dưới dòng nước trong vắt chuyển hóa thành những đường xếp nếp, bèo nhún layer mềm mại, tạo hiệu ứng thị giác như đang trôi lững lờ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Mỗi thiết kế đều ẩn giấu dáng hình của vùng đất Ninh Bình, những dải rêu xanh ẩn hiện dưới dòng nước trong vắt chuyển hóa thành những đường xếp nếp, bèo nhún layer mềm mại, tạo hiệu ứng thị giác như đang trôi lững lờ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tên gọi "Bồng Bềnh" không chỉ gợi tả sự chuyển động nhẹ nhàng của những con thuyền trên dòng Ngô Đồng, mà còn là cảm giác hư ảo, bảng lảng sương khói của mây trời quyện vào những đỉnh núi đá vôi tại Tràng An, Tam Cốc – Bích Động. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tên gọi "Bồng Bềnh" không chỉ gợi tả sự chuyển động nhẹ nhàng của những con thuyền trên dòng Ngô Đồng, mà còn là cảm giác hư ảo, bảng lảng sương khói của mây trời quyện vào những đỉnh núi đá vôi tại Tràng An, Tam Cốc – Bích Động. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trong bộ sưu tập này, Cao Minh Tiến cho biết anh đặc biệt ưu tiên sử dụng những "báu vật" của làng nghề dệt may Việt Nam, kết hợp với tư duy xử lý bề mặt hiện đại làm gia tăng giá trị văn hóa cho từng trang phục. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trong bộ sưu tập này, Cao Minh Tiến cho biết anh đặc biệt ưu tiên sử dụng những "báu vật" của làng nghề dệt may Việt Nam, kết hợp với tư duy xử lý bề mặt hiện đại làm gia tăng giá trị văn hóa cho từng trang phục. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Bộ sưu tập sử dụng chất liệu gấm, lụa tơ tằm, đũi và tơ sống kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công, thêu tay cầu kỳ, tỉ mỉ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Bộ sưu tập sử dụng chất liệu gấm, lụa tơ tằm, đũi và tơ sống kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công, thêu tay cầu kỳ, tỉ mỉ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Các nghệ nhân đã tỉ mỉ tái hiện hình ảnh những đóa sen trắng, những nhành cỏ cây hay những vân mây uốn lượn, tạo nên bề mặt chất liệu 3D sống động và bắt sáng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Các nghệ nhân đã tỉ mỉ tái hiện hình ảnh những đóa sen trắng, những nhành cỏ cây hay những vân mây uốn lượn, tạo nên bề mặt chất liệu 3D sống động và bắt sáng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Cao Minh Tiến cho biết, "Bồng Bềnh" không đơn thuần là trang phục, đó là một hành trình tâm tưởng đưa người xem về với vẻ đẹp tĩnh lặng của Tràng An, nơi thời gian như ngừng lại giữa những nhịp chèo và tiếng chuông chùa vang vọng từ vách núi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Cao Minh Tiến cho biết, "Bồng Bềnh" không đơn thuần là trang phục, đó là một hành trình tâm tưởng đưa người xem về với vẻ đẹp tĩnh lặng của Tràng An, nơi thời gian như ngừng lại giữa những nhịp chèo và tiếng chuông chùa vang vọng từ vách núi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Bộ sưu tập được trình làng vào thời khắc đón chào năm mới còn thể hiện tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của Cao Minh Tiến trong sáng tạo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Bộ sưu tập được trình làng vào thời khắc đón chào năm mới còn thể hiện tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của Cao Minh Tiến trong sáng tạo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Những dấu ấn di sản đậm nét được tái hiện qua kỹ thuật đính kết thủ công, thêu tay vô cùng cầu kỳ, tỉ mỉ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Những dấu ấn di sản đậm nét được tái hiện qua kỹ thuật đính kết thủ công, thêu tay vô cùng cầu kỳ, tỉ mỉ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Toàn cảnh bộ sưu tập được trình diễn trên sàn runway đặc biệt của cố đô Ninh Bình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Toàn cảnh bộ sưu tập được trình diễn trên sàn runway đặc biệt của cố đô Ninh Bình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NTK Cao Minh Tiến đưa khán giả về Tràng An qua thời trang đón Xuân mới 2026

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa trình làng bộ sưu tập mới mang tên “Bồng bềnh," sử dụng chất liệu gấm, lụa tơ tằm, đũi và tơ sống kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công, thêu tay cầu kỳ, tỉ mỉ.

Mai Mai
Theo dõi VietnamPlus
#Thời trang đón Xuân 2026 #Bộ sưu tập 'Bồng bềnh' #Di sản văn hóa Ninh Bình #Thiết kế lấy cảm hứng Tràng An #Kỹ thuật thủ công trong thời trang #Chất liệu truyền thống Việt Nam #Tái hiện cảnh sắc thiên nhiên #Nghệ thuật thêu tay cầu kỳ #Sự kết nối văn hóa và nghệ thuật #Show diễn tại cố đô Ninh Bình Ninh Bình

Tin liên quan