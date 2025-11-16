Cuộc "nổi dậy" của di sản Indonesia tại Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam

Mỗi lần góp mặt tại Vietnam International Fashion Week, nhà thiết kế người Indonesia Priyo Oktaviano luôn để lại dấu ấn riêng, không chỉ qua kỹ thuật điêu luyện mà còn bằng cách biến câu chuyện văn hóa Đông Nam Á thành những thước phim thời trang đầy cảm xúc.

Ở mùa Thu Đông 2025, ông trở lại cùng “Batik Revolution” – một tuyên ngôn thời trang táo bạo, nơi di sản Batik Indonesia giao thoa với tinh thần nổi loạn của văn hóa punk-rock, mở ra hành trình cách tân đầy bùng nổ.

Trong bộ sưu tập trình làng giới mộ điệu Việt Nam tối qua, ngày 15/11, tại Hà Nội, Priyo Oktaviano đã kể lại hành trình thức tỉnh di sản qua góc nhìn đương đại. Những họa tiết Batik truyền thống được đặt cạnh đinh tán, cườm, chất liệu da cũng những đường cắt xẻ mạnh mẽ, tạo nên ngôn ngữ mới vừa giữ trọn tinh thần cổ điển, vừa hòa nhịp với sức sống của thế hệ trẻ.

Từ kinh nghiệm từng giữ vai trò quan trọng tại House of Balenciaga Paris, nhà tạo mẫu kết hợp tư duy của thời trang xa xỉ với nét duy mỹ Indonesia, biến Batik (loại vải truyền thống Indonesia được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại năm 2009) thành nguồn cảm hứng cho cuộc cách mạng thời trang toàn diện.

Priyo Oktaviano còn là một trong những thành viên của tổ chức cam kết bảo tồn và phát triển di sản thêu dệt của Indonesia. Bởi vậy, những thiết kế của ông tuy được định hướng theo phong cách hiện đại nhưng cách thể hiện luôn mới lạ và khác biệt.

Với “Batik Revolution,” 41 thiết kế của Priyo đã khắc họa sự nổi loạn mang “hương vị Batik”: áo khoác dài phủ họa tiết cổ điển kết hợp đinh kim loại lấp lánh; áo batik mềm mại trở thành tuyên ngôn punk mạnh mẽ; lớp voan xếp tầng kết hợp phụ kiện gai góc, gam chàm, nâu đất truyền thống hòa cùng ánh kim hiện đại. Mỗi thiết kế là bản giao hưởng giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa và sự bứt phá, khiến di sản sống động và bùng nổ trên sàn diễn.

Những họa tiết vẽ thủ công được tái hiện mới mẻ, biến mỗi thiết kế trở thành một tuyên ngôn tự do, tôn vinh bản sắc và sự nổi dậy sáng tạo. Nhà thiết kế cho biết “Batik Revolution” là cách ông tri ân nghệ thuật thủ công, đồng thời tôn vinh tinh thần tự do thể hiện bản thân.

Khép lại màn trình diễn, Quán quân The Face Việt Nam 2018 Mạc Trung Kiên xuất hiện trong bộ trang phục mang tinh thần Batik đương đại và hơi thở punk-rock: áo khoác dài phủ họa tiết Batik cách điệu, áo top lưới punk với chi tiết kim loại sắc cạnh, quần bermuda điểm xuyết đường kẻ màu teal, tất và giày da đen bóng. Toàn bộ tạo nên hình ảnh vừa nổi loạn, vừa chỉn chu, thể hiện trọn vẹn dấu ấn “couture Indonesia” của Priyo Oktaviano.

Đặc biệt, “Batik Revolution” còn đánh dấu sự trở lại của Priyo với Hà Nội, nơi mà nhà tạo mẫu chia sẻ chính là “ngôi nhà thứ hai” của ông, nơi ông cảm nhận được sự tôn trọng tuyệt đối dành cho sáng tạo và những kết nối đặc biệt với giới mộ điệu quốc tế.

Cũng vì thế, đây không chỉ là bộ sưu tập thời trang, mà là cuộc trò chuyện văn hóa, một lời nhắn gửi của Priyo rằng di sản không bao giờ lỗi thời, nếu được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại. Khi những họa tiết Batik bước đi trên nền nhạc punk-rock, khán giả không chỉ thấy sự táo bạo, mà còn cảm nhận được tình yêu, và lòng tự hào mà nhà thiết kế Priyo Oktaviano dành cho quê hương Indonesia.

Với bộ sưu tập lần này, Priyo Oktaviano một lần nữa khẳng định khả năng biến di sản văn hóa thành ngôn ngữ thời trang đương đại, đồng thời góp phần làm phong phú thêm bản sắc quốc tế của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025./.