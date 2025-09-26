Hoa hậu Lương Thùy Linh sánh vai cùng dàn sao quốc tế tại Milan Fashion Week

Tiếp nối chuỗi hành trình thời trang quốc tế từ London Fashion Week đến Milan Fashion Week, Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa có cuộc hội ngộ dàn sao quốc tế BOSS Fashion Show tại tuần thời trang Milan.

Đây là một trong những sự kiện lớn, quy tụ dàn khách mời đình đám và giới mộ điệu toàn cầu. Xuất hiện tại show diễn, Lương Thùy Linh lựa chọn phong cách thanh lịch, tinh giản nhưng toát lên thần thái quyền lực và sang trọng – đúng tinh thần mà BOSS hướng đến.

Giữa không gian thời trang đẳng cấp, nàng hậu Việt nổi bật với hình ảnh tự tin, hiện đại, thu hút ống kính truyền thông quốc tế. Đặc biệt, Lương Thùy Linh cho biết cô đã có dịp gặp gỡ và chung khung hình với hiện tượng mạng toàn cầu Khaby Lame, diễn viên nổi tiếng Thái Lan Mew Suppasit, cùng gương mặt được yêu thích của điện ảnh Trung Quốc là Trương Tân Thành...

Cũng tại show diễn lần này, bộ sưu tập mới của BOSS mang đến loạt thiết kế thể hiện tinh thần hiện đại, tối giản nhưng đầy sức mạnh, tôn vinh hình ảnh con người bản lĩnh, tự tin và dám bứt phá. Xuất hiện trong bối cảnh đó, Lương Thùy Linh đã thể hiện một hình ảnh mang dấu ấn Việt Nam với bản sắc riêng, nhưng cũng hòa nhịp cùng xu hướng thời trang quốc tế.

Lương Thùy Linh gặp gỡ với (lần lượt từ trái qua) hiện tượng mạng toàn cầu Khaby Lame, diễn viên nổi tiếng Thái Lan Mew Suppasit, cùng gương mặt được yêu thích của điện ảnh Trung Quốc là Trương Tân Thành... (Ảnh: NVCC)

Liên tiếp góp mặt tại những sự kiện hàng đầu của ngành công nghiệp thời trang thế giới, từ London, Anh đến Milan, Italy, Lương Thùy Linh đã khẳng định được sức hút cá nhân, đồng thời cho thấy sự tin tưởng từ những thương hiệu quốc tế dành cho các đại diện đến từ Việt Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh người Việt đến bạn bè quốc tế.

Sau nhiều năm đăng quang, hoa hậu gốc Cao Bằng ngày càng chứng minh sự trưởng thành và đa năng: từ người đẹp sở hữu nền tảng học vấn vững chắc, MC song ngữ, diễn giả trẻ, cho đến khách mời tại các sự kiện quốc tế./.

Sự hiện diện của Hoa hậu Lương Thùy Linh tại BOSS Fashion Show ở Ý, bên cạnh những gương mặt nổi bật đến từ nhiều quốc gia, chính là dấu ấn quan trọng tiếp nối hành trình hội nhập quốc tế./.

Lương Thùy Linh tiếp tục hành trình "Vẽ tương lai" cho trẻ em vùng cao Điện Biên Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa tiếp tục hành trình mang dự án “Vẽ tương lai," sơn sửa trường học đến với hai điểm trường của tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.