Nhà thiết kế Ấn Độ mang “Lời nguyện cầu bằng họa tiết” đến Việt Nam

Văn hóa
Điện ảnh Âm nhạc Thời trang Điểm Nhạc-Phim-Sách Truyền thông
Như một “lời nguyện cầu bằng họa tiết” gửi đến thiên nhiên và con người, nhà thiết kế Ajay Kumar từ Ấn Độ đã trình làng giới mộ điệu thời trang Việt Nam bộ sưu tập mới “The Wild Monarch.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Như một “lời nguyện cầu bằng họa tiết” gửi đến thiên nhiên và con người, nhà thiết kế Ajay Kumar từ Ấn Độ đã trình làng giới mộ điệu thời trang Việt Nam bộ sưu tập mới “The Wild Monarch.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Dưới bàn tay sáng tạo của Ajay Kumar, các thiết kế thời trang đã trở thành bản tuyên ngôn phá vỡ ranh giới giữa nổi loạn và khuôn phép, nơi sức mạnh hoang dã hòa quyện cùng vẻ đẹp hoàng gia. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Dưới bàn tay sáng tạo của Ajay Kumar, các thiết kế thời trang đã trở thành bản tuyên ngôn phá vỡ ranh giới giữa nổi loạn và khuôn phép, nơi sức mạnh hoang dã hòa quyện cùng vẻ đẹp hoàng gia. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Những mẫu Bandhgala (một loại áo khoác trang trọng của Ấn Độ) mang cấu trúc tinh tế, áo bomber in họa tiết hay Kurta lụa đều được thể hiện trên các chất liệu thân thiện với môi trường như lụa pha cotton, lanh và seersucker tái chế, tạo nên vẻ đẹp giao thoa đầy ấn tượng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Những mẫu Bandhgala (một loại áo khoác trang trọng của Ấn Độ) mang cấu trúc tinh tế, áo bomber in họa tiết hay Kurta lụa đều được thể hiện trên các chất liệu thân thiện với môi trường như lụa pha cotton, lanh và seersucker tái chế, tạo nên vẻ đẹp giao thoa đầy ấn tượng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Các thiết kế tái hiện vẻ uy nghi của hoàng gia Ấn Độ qua lăng kính của thiên nhiên hoang dã và huyền thoại phương Đông. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Các thiết kế tái hiện vẻ uy nghi của hoàng gia Ấn Độ qua lăng kính của thiên nhiên hoang dã và huyền thoại phương Đông. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Họa tiết báo đốm, vằn hổ… hòa quyện cùng hoa sen, phượng hoàng và bảng màu đỏ thẫm, vàng kim, xanh lục bảo và hổ phách cháy, làm sống dậy hình ảnh vẻ đẹp quyền quý một thời, vừa tráng lệ vừa phảng phất hoài niệm về những giá trị đang dần phai nhạt giữa thế giới hiện đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Họa tiết báo đốm, vằn hổ… hòa quyện cùng hoa sen, phượng hoàng và bảng màu đỏ thẫm, vàng kim, xanh lục bảo và hổ phách cháy, làm sống dậy hình ảnh vẻ đẹp quyền quý một thời, vừa tráng lệ vừa phảng phất hoài niệm về những giá trị đang dần phai nhạt giữa thế giới hiện đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Mỗi thiết kế là một cuộc đối thoại giữa sức mạnh và sự mong manh, giữa bản năng và vẻ đẹp tinh tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Mỗi thiết kế là một cuộc đối thoại giữa sức mạnh và sự mong manh, giữa bản năng và vẻ đẹp tinh tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Xuyên suốt bộ sưu tập là tinh thần thủ công và tính bền vững mà Ajay Kumar gửi gắm trong từng thiết kế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Xuyên suốt bộ sưu tập là tinh thần thủ công và tính bền vững mà Ajay Kumar gửi gắm trong từng thiết kế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Nhà thiết kế Ajay Kumar là một trong những tên tuổi nổi bật của thời trang Ấn Độ đương đại, đồng thời được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng dung hòa tinh thần thủ công truyền thống với tư duy thẩm mỹ hiện đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Nhà thiết kế Ajay Kumar là một trong những tên tuổi nổi bật của thời trang Ấn Độ đương đại, đồng thời được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng dung hòa tinh thần thủ công truyền thống với tư duy thẩm mỹ hiện đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Những mẫu Bandhgala (một loại áo khoác trang trọng của Ấn Độ) mang cấu trúc tinh tế, áo bomber in họa tiết hay Kurta lụa đều được thể hiện trên các chất liệu thân thiện với môi trường như lụa pha cotton, lanh và seersucker tái chế, tạo nên vẻ đẹp giao thoa đầy ấn tượng.(Ảnh: CTV/Vietnam+)
Những mẫu Bandhgala (một loại áo khoác trang trọng của Ấn Độ) mang cấu trúc tinh tế, áo bomber in họa tiết hay Kurta lụa đều được thể hiện trên các chất liệu thân thiện với môi trường như lụa pha cotton, lanh và seersucker tái chế, tạo nên vẻ đẹp giao thoa đầy ấn tượng.(Ảnh: CTV/Vietnam+)
Với bộ sưu tập này, Ajay Kumar muốn khẳng định thời trang xa xỉ cũng có trách nhiệm bền vững với môi trường và trân trọng giá trị tự nhiên. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Với bộ sưu tập này, Ajay Kumar muốn khẳng định thời trang xa xỉ cũng có trách nhiệm bền vững với môi trường và trân trọng giá trị tự nhiên. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Các kỹ thuật in họa tiết, đính nổi và thêu zardozi thủ công được xử lý khéo léo, tôn vinh bàn tay nghệ nhân Ấn Độ và nâng tầm từng chi tiết thành một tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Các kỹ thuật in họa tiết, đính nổi và thêu zardozi thủ công được xử lý khéo léo, tôn vinh bàn tay nghệ nhân Ấn Độ và nâng tầm từng chi tiết thành một tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Các thiết kế mang tinh thần tôn vinh người đàn ông hiện đại – người dám sống có ý thức, trách nhiệm, và không ngại tỏa sáng đầy kiêu hãnh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Các thiết kế mang tinh thần tôn vinh người đàn ông hiện đại – người dám sống có ý thức, trách nhiệm, và không ngại tỏa sáng đầy kiêu hãnh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Có thể thấy, mỗi bộ sưu tập trong đêm diễn là một thông điệp ý nghĩa về bản sắc truyền thống được cất lên bằng ngôn ngữ thời trang. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Có thể thấy, mỗi bộ sưu tập trong đêm diễn là một thông điệp ý nghĩa về bản sắc truyền thống được cất lên bằng ngôn ngữ thời trang. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập mới của nhà tạo mẫu Ajay Kumar đến từ Ấn Độ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập mới của nhà tạo mẫu Ajay Kumar đến từ Ấn Độ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập mới của nhà tạo mẫu Ajay Kumar đến từ Ấn Độ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập mới của nhà tạo mẫu Ajay Kumar đến từ Ấn Độ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Giữa không gian của kiến trúc vương giả và thiên nhiên hoang dã, các thiết kế đã làm mờ ranh giới giữa nổi loạn và khuôn phép, giữa sự linh thiêng và thời trang đương đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Giữa không gian của kiến trúc vương giả và thiên nhiên hoang dã, các thiết kế đã làm mờ ranh giới giữa nổi loạn và khuôn phép, giữa sự linh thiêng và thời trang đương đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập mới của nhà tạo mẫu Ajay Kumar đến từ Ấn Độ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập mới của nhà tạo mẫu Ajay Kumar đến từ Ấn Độ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập mới của nhà tạo mẫu Ajay Kumar đến từ Ấn Độ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập mới của nhà tạo mẫu Ajay Kumar đến từ Ấn Độ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Toàn cảnh bộ sưu tập. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Toàn cảnh bộ sưu tập. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Ajay Kumar là một trong những tên tuổi nổi bật của thời trang Ấn Độ đương đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Ajay Kumar là một trong những tên tuổi nổi bật của thời trang Ấn Độ đương đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nhà thiết kế Ấn Độ mang “Lời nguyện cầu bằng họa tiết” đến Việt Nam

Như một “lời nguyện cầu bằng họa tiết” gửi đến thiên nhiên và con người, nhà thiết kế Ajay Kumar từ Ấn Độ đã trình làng giới mộ điệu thời trang Thủ đô Hà Nội bộ sưu tập mới “The Wild Monarch.”

Mai Mai
Theo dõi VietnamPlus
#Thời trang Ấn Độ hiện đại #Bộ sưu tập 'The Wild Monarch' #Thiết kế bền vững và thân thiện môi trường #Họa tiết hoang dã và truyền thống #Tinh thần thủ công và nghệ thuật thủ công #Phối hợp truyền thống và thẩm mỹ hiện đại #Thông điệp về bản sắc văn hóa #Trách nhiệm môi trường trong thời trang #Chủ đề mạnh mẽ về giới tính và cá tính #Sự giao thoa giữa thiên nhiên và kiến trúc vương giả

Tin liên quan