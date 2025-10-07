Top 3 Vietnam's Next Top Model thu hút quan tâm ở kinh đô thời trang Paris

Trước khi bước vào chặng đường cuối cùng để chạm tới ngôi vị Quán quân, top 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 (Mai Hoa, Mỹ Ngân và Bảo Ngọc) đã được ban tổ chức cuộc thi dành cho chuyến trải nghiệm đáng nhớ đến kinh đô thời trang Paris, nhằm giúp các em có cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế. Điều bất ngờ nhất chính là việc top 3 đã nhanh chóng được giới thời trang tại Paris chú ý.

Trong chuyến đi, top 3 đã có cơ hội gặp gỡ, làm việc trực tiếp cùng nhiều công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới (agency) tại Paris như Women Management, Elite Models Management, Ford Models, Next Management và Kult Models.

Đặc biệt, tại Women Management, cả ba đã trực tiếp casting cùng Giám đốc tuyển chọn toàn cầu Lydia. “Họ thật sự rất tiềm năng, Vietnam’s Next Top Model đã tìm ra được những cô gái xuất sắc có thể phát triển tại thị trường thời trang toàn cầu,” bà Lydia đánh giá. Các agency khác cũng đưa ra những nhận xét và góp ý cụ thể cho từng cá nhân, giúp top 3 có thêm kinh nghiệm, đồng thời mở ra khả năng hợp tác lâu dài trong tương lai.

﻿ Những khoảnh khắc trên đường phố Paris. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, top 3 còn có cơ hội hòa mình vào không khí thời trang cao cấp trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Xuất hiện giữa dàn fashionista quốc tế, ba gương mặt trẻ trở thành tâm điểm khi phong cách “street style” của họ được các nhiếp ảnh gia ghi lại và đăng tải trên Getty Images - nền tảng hình ảnh thời trang hàng đầu thế giới. Kênh truyền hình Pháp Quotidien cũng phỏng vấn và đưa tin về sự xuất hiện của người mẫu Việt tại thị trường quốc tế…

Điểm nhấn trong chuyến đi Paris lần này của top 3 là việc thực hiện bộ ảnh bìa độc quyền cho Harper’s Bazaar Vietnam ngay tại đồi Montmartre - trái tim nghệ thuật của nước Pháp. Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Luis Monteiro - gương mặt quen thuộc của Vogue và Harper’s Bazaar toàn cầu, ông đã mang đến những khung hình đậm chất thời trang cao cấp, giúp các thí sinh tỏa sáng giữa kinh đô thời trang Paris.

Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc thời trang ấn tượng, Luis Monteiro còn dành nhiều lời khen ngợi cho sự chuyên nghiệp và bản lĩnh của top 3, khẳng định họ đã thật sự chinh phục được êkíp sáng tạo quốc tế.

Hình ảnh top 3 được đăng tải trên Getty Images – nền tảng thời trang hàng đầu thế giới.

Bộ ảnh lần này không đơn thuần là trải nghiệm, mà còn là phần thưởng cho Quán quân cuộc thi (sẽ xuất hiện trên bìa in Harper’s Bazaar Vietnam, trong khi hai Á quân góp mặt trên phiên bản bìa số).

Ngoài các hoạt động liên quan tới chuyên môn, các thí sinh cũng có thời gian tham quan, trải nghiệm điểm đến văn hóa địa phương như: Nhà thờ Đức Bà Paris vừa mở cửa trở lại, chiêm ngưỡng Tháp Eiffel đổi màu hồng, dạo bước trên Đại lộ Champs-Élysées, khám phá khu đồi Montmartre...

Chuyến đi Paris không chỉ là trải nghiệm nghề nghiệp, mà chính là phép thử quan trọng giúp top 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 nhìn thấy rõ hơn con đường trở thành những người mẫu quốc tế.

Đêm chung kết trực tiếp cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 12/10, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Siêu mẫu Thanh Hằng: “Tôi muốn nhìn thấy những bạn trẻ dám khác biệt…” Dẫn dắt Vietnam’s Next Top Model 2025, siêu mẫu Thanh Hằng nhấn mạnh rằng mùa giải năm nay sẽ không tìm kiếm sự hoàn hảo ở ngoại hình, mà tập trung vào cá tính và tinh thần chiến đấu của các thí sinh.