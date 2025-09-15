Thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2025 ấn tượng trong bộ hình đón Trung Thu
Top 8 thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2025 vừa ra mắt bộ hình thời trang giàu tính nghệ thuật, lấy cảm hứng từ Tết Trung Thu với concept “Trung Thu – giao thoa truyền thống và hiện đại.”
