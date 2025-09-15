Thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2025 ấn tượng trong bộ hình đón Trung Thu

Văn hóa
Điện ảnh Âm nhạc Thời trang Điểm Nhạc-Phim-Sách Truyền thông
Tết Trung Thu vẫn luôn là khoảnh khắc gợi nhớ về những nét đẹp văn hóa Á Đông. Đón mùa trăng rằm năm nay, các thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2025 không chỉ mang đến thử thách mới bất ngờ, mà còn “chiêu đãi” khán giả bộ hình thời trang đặc biệt, lấy cảm hứng từ Tết Trung Thu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tết Trung Thu vẫn luôn là khoảnh khắc gợi nhớ về những nét đẹp văn hóa Á Đông. Đón mùa trăng rằm năm nay, các thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2025 không chỉ mang đến thử thách mới bất ngờ, mà còn “chiêu đãi” khán giả bộ hình thời trang đặc biệt, lấy cảm hứng từ Tết Trung Thu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Vũ Mỹ Ngân. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Vũ Mỹ Ngân. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Với sự giao thoa tinh tế giữa hơi thở đương đại và bản sắc Á Đông, bộ ảnh khơi gợi nhiều cảm xúc và mang đậm dấu ấn nghệ thuật. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Với sự giao thoa tinh tế giữa hơi thở đương đại và bản sắc Á Đông, bộ ảnh khơi gợi nhiều cảm xúc và mang đậm dấu ấn nghệ thuật. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Bảo Ngọc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Bảo Ngọc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Lấy cảm hứng từ ngày Tết Trung Thu – dịp lễ đoàn viên và là biểu tượng của văn hóa Á Đông, bộ hình khắc họa sinh động nét đẹp dân gian nhưng vẫn khoác lên mình hơi thở thời trang đương đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Lấy cảm hứng từ ngày Tết Trung Thu – dịp lễ đoàn viên và là biểu tượng của văn hóa Á Đông, bộ hình khắc họa sinh động nét đẹp dân gian nhưng vẫn khoác lên mình hơi thở thời trang đương đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Ái Băng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Ái Băng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Từng thiết kế trong bộ ảnh được sáng tạo dựa trên ngôn ngữ thẩm mỹ Á Đông dưới sự sáng tạo của Giám đốc thời trang của chương trình, lựa chọn các các phom dáng ấn tượng, phối hợp phụ kiện tinh tế và bảng màu ấm áp, gợi nhắc đến ánh trăng, sắc đỏ lồng đèn hay nét vàng kim sang trọng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Từng thiết kế trong bộ ảnh được sáng tạo dựa trên ngôn ngữ thẩm mỹ Á Đông dưới sự sáng tạo của Giám đốc thời trang của chương trình, lựa chọn các các phom dáng ấn tượng, phối hợp phụ kiện tinh tế và bảng màu ấm áp, gợi nhắc đến ánh trăng, sắc đỏ lồng đèn hay nét vàng kim sang trọng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Giang Phùng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Giang Phùng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Các chi tiết thêu tay, họa tiết hoa văn cổ điển kết hợp cùng cách phối màu phá cách đã nâng tầm tổng thể, khiến mỗi bộ trang phục vừa mang dấu ấn truyền thống, vừa bắt nhịp tinh thần “high fashion” của thế hệ mới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Các chi tiết thêu tay, họa tiết hoa văn cổ điển kết hợp cùng cách phối màu phá cách đã nâng tầm tổng thể, khiến mỗi bộ trang phục vừa mang dấu ấn truyền thống, vừa bắt nhịp tinh thần “high fashion” của thế hệ mới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Trà My. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Trà My. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Nếu trang phục là khung nền, thì thần thái của thí sinh chính là linh hồn tạo nên sức hút cho bộ hình. Dưới ống kính, các gương mặt trẻ mang đến sự biến hóa đầy cuốn hút: ánh mắt uy nghiêm, kiêu sa xen lẫn nét duyên dáng, đằm thắm; từng cử chỉ, chuyển động đều thể hiện bản lĩnh và sự tự tin. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Nếu trang phục là khung nền, thì thần thái của thí sinh chính là linh hồn tạo nên sức hút cho bộ hình. Dưới ống kính, các gương mặt trẻ mang đến sự biến hóa đầy cuốn hút: ánh mắt uy nghiêm, kiêu sa xen lẫn nét duyên dáng, đằm thắm; từng cử chỉ, chuyển động đều thể hiện bản lĩnh và sự tự tin. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Mi Lan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Mi Lan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Sự hòa quyện giữa văn hóa và thời trang, giữa trang phục và thần thái đã tạo nên những khung hình sống động, lan tỏa thông điệp về sự gìn giữ và kế thừa giá trị văn hóa dân gian trong dòng chảy hiện đại.(Ảnh: CTV/Vietnam+)
Sự hòa quyện giữa văn hóa và thời trang, giữa trang phục và thần thái đã tạo nên những khung hình sống động, lan tỏa thông điệp về sự gìn giữ và kế thừa giá trị văn hóa dân gian trong dòng chảy hiện đại.(Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Mai Hoa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Mai Hoa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Vietnam’s Next Top Model 2025 sẽ khép lại bằng đêm Chung kết trực tiếp vào ngày 12/10, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Vietnam’s Next Top Model 2025 sẽ khép lại bằng đêm Chung kết trực tiếp vào ngày 12/10, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Tuyết Mai. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thí sinh Tuyết Mai. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2025 ấn tượng trong bộ hình đón Trung Thu

Top 8 thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2025 vừa ra mắt bộ hình thời trang giàu tính nghệ thuật, lấy cảm hứng từ Tết Trung Thu với concept “Trung Thu – giao thoa truyền thống và hiện đại.”

M.Mai
Theo dõi VietnamPlus
#Vietnam’s Next Top Model 2025 #Bộ hình đón Trung Thu #Thí sinh Vietnam’s Next Top Model #Thời trang truyền thống và hiện đại #Phong cách nghệ thuật Trung Thu #Trang phục thêu tay cổ điển #Thẩm mỹ Á Đông trong thời trang #Sự giao thoa văn hóa và thời trang #Chương trình Vietnam’s Next Top Model 2025 #Đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model

Tin liên quan