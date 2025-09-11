Vietnam’s Next Top Model 2025 bất ngờ công bố luật chơi chưa từng có

Ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model 2025 vừa chính thức công bố luật chơi mới sẽ được áp dụng, mở ra giai đoạn “nước rút” đầy kịch tính, nơi các thí sinh buộc phải tăng tốc mạnh mẽ để tiến gần hơn tới ngôi vị Quán quân.

Thời điểm này, Vietnam’s Next Top Model 2025 đã trải qua 1/2 chặng đường, top 15 đã liên tục bước qua những thử thách khắc nghiệt với độ khó ngày càng được nâng cấp. Từ những màn khởi động nhẹ nhàng, các thí sinh đã phải đối diện với nhiều thử thách như chụp hình trên không, catwalk trên địa hình dốc, thậm chí chụp hình dưới nước.

Chính sự khắc nghiệt ấy đã góp phần giúp thí sinh vượt qua giới hạn bản thân, đối diện nỗi sợ hãi, tìm thấy sức mạnh tiềm ẩn và chứng minh cá tính riêng. Đúng với tinh thần của một chương trình truyền hình thực tế, Vietnam’s Next Top Model không chỉ tìm kiếm gương mặt có sắc vóc, mà còn rèn giũa thái độ sống, bản lĩnh cùng đam mê nghề.

Nếu chặng đầu được xem là hành trình sàng lọc thì chặng sau của mùa giải lại mở ra cuộc chiến mới qua việc đề cao yếu tố chuyên môn, đòi hỏi các thí sinh không chỉ chứng minh kỹ năng, sáng tạo mà còn phải thể hiện sức bền, sự tập trung và tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Trà My chiến thắng ở thử thách chụp dưới nước với phần thể hiện ấn tượng. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh việc liên tục mang đến những thử thách ngoài trời được đầu tư hoành tráng nhưng cũng đầy khắc nghiệt, cuộc thi còn khiến hành trình trở nên khốc liệt và khó lường hơn bao giờ hết bởi sự xuất hiện dày đặc của những màn loại kép. Chỉ sau 6 tập phát sóng, đã có tới 3 tập loại kép, buộc các thí sinh phải cạnh tranh trực diện, không có chỗ cho sự an toàn.

Đáng chú ý, từ nửa chặng hành trình còn lại, đại diện ban tổ chức cho biết chương trình sẽ chính thức áp dụng một thay đổi chưa từng có trong lịch sử bất kỳ phiên bản Next Top Model nào trên thế giới: tại vòng loại, chính thí sinh sẽ là người lựa chọn một trong ba tấm hình của mình để nộp vào vòng loại, thay vì trao trọn quyền quyết định cho giám khảo.

Luật chơi mới này được đánh giá vừa tạo nên tính công bằng và minh bạch, vừa đặt lên vai thí sinh trách nhiệm lớn hơn: Phải biết đánh giá bản thân, tự tin với quyết định cá nhân và sẵn sàng chịu trách nhiệm về lựa chọn ấy. “Bước ngoặt” này được cho rằng sẽ làm gia tăng kịch tính, cạnh tranh và bất ngờ xuyên suốt phần còn lại mùa giải.

Ban giám khảo đánh giá sau nửa chặng đường, từng gương mặt trong top 8 đều đã để lại dấu ấn riêng. Trà My cho thấy sự “lột xác” ngoạn mục, từ một thí sinh thường xuyên bị nhắc nhở về thần thái đã giành chiến thắng đầu tiên ở thử thách chụp dưới nước với phần thể hiện ấn tượng. Mi Lan, từ một “trang giấy trắng” rụt rè, nay đã trở nên bản lĩnh, trở thành đối thủ đáng gờm.

Giang Phùng trong thử thách chụp hình trên đồi cát. (Ảnh: BTC)

Mai Hoa, sở hữu chiều cao nổi bật, chứng minh sự biến hóa đa dạng như một “tắc kè hoa.” Giang Phùng từ một cô gái nhiều năng lượng nhưng thiếu tập trung, giờ đã biết tiết chế để tỏa sáng hơn. Mỹ Ngân, mang danh “Hoa hậu” và từng chịu nhiều hoài nghi, đã chứng minh bản lĩnh vượt qua nỗi sợ độ cao, lo lắng dưới nước và duy trì phong độ vững vàng.

Ái Băng và Bảo Ngọc được đánh giá là hai “chiến binh mạnh,” luôn giữ phong độ ổn định, cho thấy sự đa dạng qua từng thử thách, khi thì sắc lạnh trong ảnh thời trang, lúc lại trẻ trung, hồn nhiên trong thử thách vlog hay uyển chuyển trong phần chụp dưới nước. Và Tuyết Mai, từ một vận động viên taekwondo rẽ hướng sang người mẫu, ngày càng chứng minh được tiềm năng trở thành một Top Model trong tương lai.

Phía Ban tổ chức cuộc thi cho hay đêm chung kết trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 12/10, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Các thí sinh học kỹ năng biểu cảm và diễn xuất trước ống kính cùng chuyên gia. (Ảnh: BTC)

