Người mẫu thế hệ mới cùng sứ mệnh lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam

“Người mẫu thế hệ mới không chỉ cần bản lĩnh nghề nghiệp mà còn phải biết kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng” là thông điệp ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model 2025 muốn gửi gắm.