Người mẫu thế hệ mới cùng sứ mệnh lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam

Top 10 thí sinh của mùa giải Vietnam’s Next Top Model 2025 vừa có mặt tại Hà Nội, hòa mình trong không khí tưng bừng của Đại lễ Quốc khánh 2/9, cùng nhau lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Sau hành trình đồng hành cùng các thử thách của cuộc thi, top 10 thí sinh vừa bước vào chặng đường mới tại thủ đô Hà Nội – nơi lưu giữ giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thế hệ người mẫu trẻ có cơ hội thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào Việt Nam tại các điểm đến đặc biệt của Thủ đô. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tại đây, các thí sinh có cơ hội gặp gỡ các nghệ sỹ như nghệ sỹ ưu tú, nhà thiết kế Đức Hùng (gương mặt gắn liền với những thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống), và nghệ sỹ nhân dân Lan Hương. Những chia sẻ từ các nghệ sỹ không chỉ tiếp thêm cảm hứng nghề nghiệp mà còn khơi gợi ý thức gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc cho các thí sinh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
“Người mẫu thế hệ mới không chỉ cần bản lĩnh nghề nghiệp mà còn phải biết kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng” là thông điệp mà ban tổ chức cuộc thi muốn gửi gắm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Giám đốc sản xuất Vietnam’s Next Top Model, bà Trang Lê (áo dài đỏ) chia sẻ: “Việc đưa Top 10 thí sinh đến thủ đô Hà Nội vào thời khắc lịch sử của đất nước thật sự có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Không chỉ đơn thuần là hoạt động gắn kết với sự kiện trọng đại của dân tộc, đây còn là hành trình để các thí sinh trực tiếp cảm nhận bầu không khí thiêng liêng, khơi dậy thêm niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm. Chính từ nguồn cảm hứng ấy, các thí sinh sẽ có thêm động lực để bứt phá, lan tỏa năng lượng tích cực và truyền tải trọn vẹn tinh thần của thế hệ thanh niên Việt Nam trong những thử thách sắp tới.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thế hệ mẫu trẻ giao lưu với nghệ sỹ nhân dân Lan Hương. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thế hệ mẫu trẻ còn được giao lưu với các chiến sỹ và người dân trong không khí khẩn trương chuẩn bị cho lễ duyệt binh trọng đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Qua hoạt động gắn kết này, các mẫu trẻ đã nâng cao ý thức được vai trò xã hội của mình, học cách dùng sự hiện diện và sức ảnh hưởng cá nhân để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khích lệ cộng đồng và nuôi dưỡng tinh thần gắn bó với văn hóa dân tộc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Khoảnh khắc được hòa mình vào dòng chảy thiêng liêng ấy đã mang đến cho họ trải nghiệm hiếm có, để rồi chính từ cảm xúc tự hào dân tộc ấy, các thí sinh bước vào thử thách: kể câu chuyện về thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới – một thế hệ vươn mình mạnh mẽ, tràn đầy tình yêu đất nước, để từ đó biến cảm xúc tự hào dân tộc thành nguồn năng lượng sáng tạo trong từng khung hình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Qua hoạt động gắn kết này, các mẫu trẻ đã nâng cao ý thức được vai trò xã hội của mình, học cách dùng sự hiện diện và sức ảnh hưởng cá nhân để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khích lệ cộng đồng và nuôi dưỡng tinh thần gắn bó với văn hóa dân tộc.(Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chính tinh thần thể hiện trách nhiệm xã hội này đã giúp các em khắc họa trọn vẹn hình ảnh một thế hệ người mẫu trẻ bản lĩnh, vừa hội nhập quốc tế vừa gắn bó với cội nguồn văn hóa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thể hiện tinh thần tự hào Việt Nam bên một trong những biểu tượng của Thủ đô: Cột cờ Hà Nội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Dàn mẫu trẻ còn đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Hồi ức kỷ niệm được nhắc nhớ từ những di vật, di ảnh và từ trái tim của một người mẹ Anh hùng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Các người mẫu tham quan Nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Thế hệ người mẫu trẻ cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của lịch sử. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
“Người mẫu thế hệ mới không chỉ cần bản lĩnh nghề nghiệp mà còn phải biết kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng” là thông điệp ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model 2025 muốn gửi gắm.

