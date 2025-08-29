Người mẫu thế hệ mới cùng sứ mệnh lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam
“Người mẫu thế hệ mới không chỉ cần bản lĩnh nghề nghiệp mà còn phải biết kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng” là thông điệp ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model 2025 muốn gửi gắm.
#Người mẫu thế hệ mới #Vietnam’s Next Top Model 2025 #lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc #tinh thần yêu nước Việt Nam #giao lưu nghệ sĩ nhân dân Lan Hương #hoạt động ý nghĩa quốc khánh 2/9 #trách nhiệm xã hội của người mẫu #gắn bó với cội nguồn văn hóa #kỷ niệm lịch sử Việt Nam #truyền cảm hứng tự hào dân tộc TP. Hà Nội