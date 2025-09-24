Chung cuộc Vietnam’s Next Top Model 2025: Gương mặt nào "sáng" nhất?

Vietnam’s Next Top Model 2025 với thông điệp “Sải bước thanh lịch” là hành trình đủ cung bậc cảm xúc của các thí sinh: từ những khoảnh khắc bỡ ngỡ mới chập chững bước vào thử thách đầu tiên, cho đến các phần thi khắc nghiệt ngoài trời, đòi hỏi bản lĩnh, sự bứt phá và tinh thần chiến đấu không ngừng. Giờ đây, top 6 đã lộ diện với những thế mạnh riêng.

Nổi bật thí sinh có chiều cao “khủng”

Nếu đầu mùa giải Mai Hoa chỉ được nhớ đến với chiều cao khủng 1m84, thì càng về chặng cuối, cô đã chứng tỏ bản thân là “chiến binh” đáng gờm. Hai lần chiến thắng thử thách không chỉ khẳng định kỹ năng chụp hình và thần thái ngày càng hoàn thiện, mà còn cho thấy sự bứt phá đúng thời điểm nước rút.

Siêu mẫu Thanh Hằng từng nhận xét Mai Hoa là thí sinh “biết lắng nghe, biết tiếp thu và tỏa sáng đúng lúc.”

Thí sinh Mai Hoa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngựa ô bứt phá

Ngay từ khi bước chân vào cuộc thi, Bảo Ngọc đã sớm được đánh giá là “chiến binh mạnh” với chiều cao lý tưởng (1m78), gương mặt chuẩn “high fashion” và chiến thắng thuyết phục ngay ở thử thách mở màn - chụp hình trên không.

Dù từng có giai đoạn “ngủ quên trên chiến thắng,” nhưng về cuối mùa giải thí sinh này đã trở lại phong độ và ghi điểm với giám khảo.

Bảo Ngọc trong thử thách chụp hình trên không. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Tắc kè hoa” bùng nổ

Giang Phùng là thí sinh được đánh giá giàu năng lượng, luôn mang đến sự sáng tạo trong tạo dáng và bộc lộ cá tính rõ nét, được ví như “tắc kè hoa” của mùa giải. Cô duy trì phong độ ổn định khi nhiều lần góp mặt trong nhóm dẫn đầu và từng xuất sắc giành được chiến thắng thử thách.

Đặc biệt, trong thử thách chụp hình khiêu vũ, Giang Phùng khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân thành quý cô quyến rũ, khẳng định khả năng biến hóa đa dạng và hứa hẹn bùng nổ ở chặng cuối.

Thí sinh Giang Phùng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Bé hạt tiêu” lột xác

Trà My được ví như “bé hạt tiêu” của mùa giải, đã có màn lột xác ngoạn mục. Từ một “trang giấy trắng,” cô từng liên tục bị nhắc nhở về biểu cảm ở chặng đầu, nhưng về sau đã bứt phá mạnh mẽ với chiến thắng trong thử thách chụp hình dưới nước. Không chỉ khắc phục hạn chế, Trà My còn biến yếu điểm về chiều cao thành động lực vươn lên, khẳng định bản lĩnh “dám đương đầu.”

Hành trình của cô gợi nhớ đến FungLa - thí sinh mùa 7 của cuộc thi từng gây tiếng vang dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn tiến thẳng vào chung kết. Chính vì thế, khả năng Trà My góp mặt trong top 3 là hoàn toàn có thể kỳ vọng.

Thí sinh Trà My. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

"Ngựa ô" Mỹ Ngân

Được ưu ái dành cho tên gọi “Hoa hậu” khi đến với cuộc thi người mẫu, Mỹ Ngân từng đối diện nhiều hoài nghi, nhưng cô đã chứng minh bản lĩnh và nỗ lực. Chiến thắng thuyết phục ở thử thách lấy cảm hứng từ Tết Trung Thu và nghệ thuật lân sư rồng giúp cô ghi dấu ấn với hình ảnh “bông hồng thép”: dịu dàng nhưng ẩn chứa tinh thần mạnh mẽ.

Qua từng thử thách, Mỹ Ngân cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt, từ nhẹ nhàng đến cá tính, từ lãng mạn đến sắc lạnh. Chính sự đa dạng này có thể trở thành chìa khóa giúp cô “bùng nổ” ở chặng cuối, như một “ngựa ô” tiềm năng sẵn sàng “lật ngược thế cờ.”

Thí sinh Mỹ Ngân. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ẩn số thầm lặng

Xuất thân là vận động viên Taekwondo, Tuyết Mai ngày càng khẳng định tiềm năng và khát khao trở thành một Top Model trong tương lai. Được đánh giá là gương mặt không quá nổi bật, nhưng cô biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Phong độ ổn định giúp Tuyết Mai vững vàng ở nhóm an toàn, biến cô thành “ẩn số khó lường” của mùa giải.

Thí sinh Tuyết Mai. (Ảnh: CTV/Vietnam+)