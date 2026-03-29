Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 29/3/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Vi Đức Thọ, Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Kỳ họp cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch Hà Trung Chiến, Nguyễn Thành Công, Đặng Ngọc Hậu và Nguyễn Minh Tiến tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031./.

