Gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa tốt đẹp

Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã phục dựng trên 180 lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch; hình thành gần 200 mô hình bảo tồn, trải nghiệm văn hóa gắn với phát triển du lịch; xây dựng, duy trì trên 720 câu lạc bộ văn hóa dân gian, và 5.760 đội văn nghệ truyền thống; triển khai 50 chương trình nghiên cứu, phục hồi và bảo tồn văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một.

Đặc biệt, có 351 Di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số trong tổng số 735 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục./.