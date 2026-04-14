Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Slovakia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico từ ngày 12 đến 14/4/2026, ngày 13/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng.

Với tầm nhìn chung và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một thời kỳ mới phát triển sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, đột phá hơn, Việt Nam và Slovakia đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên Đối tác Chiến lược.

Việc thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược nhằm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, củng cố các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tìm kiếm các phương thức mới để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương./.

Thủ tướng Việt Nam và Slovakia nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên “Đối tác Chiến lược.”