Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị cộng đồng người Việt tại Italy tiếp tục giữ gìn bản sắc dân tộc

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, trưa 14/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Italy.

Trong không khí đầm ấm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến Đại sứ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt ở Italy lời chúc sức khỏe và chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chủ tịch Quốc hội cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới toàn thể bà con.

Thông tin với bà con về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết năm 2025 dù còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng đất nước đã đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Những thành tựu to lớn đó là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của đồng bào trong và ngoài nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Italy.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin với cộng đồng người Việt Nam tại Italy về những dấu mốc quan trọng như tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, bao trùm các lĩnh vực then chốt nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, gồm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước; năng lượng và hạ tầng; giáo dục và đào tạo; y tế và phát triển văn hóa Việt Nam.

Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm lấy nhân dân làm gốc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc và là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam cũng đang nỗ lực xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo và phát triển các trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Italy, là nguồn lực quan trọng về tri thức, kinh nghiệm và kết nối quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các học sinh, sinh viên Việt Nam tại Italy tiếp tục học tập, nghiên cứu thật tốt để đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước sau này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị bà con tiếp tục chấp hành tốt pháp luật sở tại, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Italy cần tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, tổ chức tốt các hoạt động cộng đồng, chăm lo, hỗ trợ kịp thời để bà con yên tâm sinh sống, gắn bó với quê hương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trước đó, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh nhấn mạnh cuộc gặp của Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và niềm tự hào cho bà con tại Italy để mỗi người tiếp tục nỗ lực học tập và lao động thành đạt ở xứ người, đồng thời luôn hướng về quê hương, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Anh, cộng đồng người Việt Nam tại Italy hiện có khoảng 5.500 người, sinh sống trên khắp các vùng của Italy, trong đó tập trung đông tại khu vực phía Bắc và miền Trung.

Đời sống bà con cơ bản ổn định, từng bước hội nhập xã hội sở tại. Lực lượng sinh viên đông đảo với khoảng 2.000 em đang theo học tại các trường đại học và cơ sở đào tạo của Italy.

Hiện có 500 chức sắc, tu sỹ và giáo dân đang học tập tại các cơ sở giáo dục của Vatican, là nét đặc thù rất riêng của cộng đồng người Việt tại Italy.

Đại sứ Nguyễn Phương Anh cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Italy đa dạng thành phần và ngày càng có nhiều đóng góp cho các hoạt động giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, đào tạo nguồn lực và thúc đẩy đầu tư thương mại giữa hai nước.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Italy bày tỏ xúc động được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Là giảng viên nghiên cứu về khoa học máy tính và chuyên ngành trí tuệ nhân tạo (AI), Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Phương đánh giá cao những chính sách mà Quốc hội Việt Nam đã ban hành gần đây liên quan đến lĩnh vực AI, đặc biệt là việc Luật AI được thông qua tại Quốc hội khóa XV, mở ra nhiều cơ hội cho đội ngũ trí thức người Việt ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho đất nước trong lĩnh vực mới này.

Chủ tịch Phòng Thương mại Italy-Việt Nam Phạm Văn Hồng cho rằng chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Italy, mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến, nông nghiệp chất lượng cao và thời trang./.

