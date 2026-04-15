Việt Nam và Italy thống nhất nhiều định hướng hợp tác kinh tế

Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy đã tổ chức Khóa họp lần thứ X, Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và bà Maria Tripodi, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy đồng chủ trì Khóa họp.

Hai đồng Chủ tịch Ủy ban đều nhất trí rằng việc Khóa họp được tổ chức vào thời điểm ngay sau khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Chính phủ cũng như cơ cấu tổ chức chính quyền là thời điểm thuận lợi để xác định đường hướng, lĩnh vực trọng tâm hợp tác phù hợp với những định hướng của Việt Nam trong thời kỳ 5 năm tới đây. Cùng với đó là chiến lược, chính sách với các đối tác của Italy trong bối cảnh khu vực châu Âu và thế giới có nhiều biến động khó lường.

Tại Khóa họp, hai bên đã cùng nhau trao đổi, nhìn nhận, đánh giá lại các nội dung hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực thương mại, năng lượng, hợp tác phát triển, văn hóa, thể thao du lịch, nông nghiệp, máy móc công nghiệp, dệt may, da giày, khai thác đá, hợp tác địa phương...

Cùng đó, đề xuất và thống nhất các kế hoạch cần thực hiện trong thời gian tới nhằm thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng trưởng hơn nữa, đồng thời tận dụng những lợi ích mà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) mang lại, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế lên tầm cao mới để tương xứng với tiềm năng của hai nước cũng như những biến động thay đổi của khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Italy đang ngày càng được củng cố và phát triển.

Trên nền tảng đó, cộng đồng doanh nghiệp hai bên tiếp tục tận dụng những cơ hội và điều kiện thuận lợi EVFTA mang lại để đưa kim ngạch song phương tăng trưởng ổn định và đều đặn trong thời gian qua bất chấp những biến động của thị trường thế giới.

Quốc Vụ khanh Maria Tripodi nhìn nhận Việt Nam là một đối tác chiến lược quan trọng, thị trường năng động hàng đầu của Italy tại khu vực ASEAN. Bà khẳng định phía Italy tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Thực tế, Italy là một trong số 10 thành viên thuộc Nhóm các đối tác quốc tế (IPG) cùng với Việt Nam công bố quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) năm 2022 và đã lên kế hoạch huy động khoảng 500 triệu Euro để triển khai các dự án JETP trong 3 đến 5 năm tới đây.

Vừa qua, Italy thông qua Cassa Depositi e Prestiti trở thành một trong sáu nhà tài trợ cho thủy điện tĩnh năng Bắc Ái - thủy điện tĩnh năng đầu tiên tại Việt Nam.

Đặc biệt, bà Maria Tripodi khẳng định phía Italy ủng hộ việc EU tháo gỡ thẻ vàng cho Việt Nam do thời gian qua Việt Nam đã có những nỗ lực hiệu quả nhằm chống khai thác thủy sản IUU.

Việc mở đường bay thẳng Việt Nam-Milan từ năm 2025 tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và người dân doanh nghiệp hai bên đi lại, phía Italy sẽ rà soát để quá trình cấp visa cho người Việt Nam thuận lợi hơn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa du lịch, kinh tế.

Tại Khóa họp, hai bên đã thống nhất xác định tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng hai bên có thế mạnh được tiếp cận thị trường của nhau, ưu tiên hợp tác thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ trong các ngành mũi nhọn và còn mới như: năng lượng mới, năng lượng tái tạo, tự động hóa, bên cạnh đó duy trì và tận dụng tốt hơn những nền tảng hợp tác sẵn có trong các ngành dệt may, da giày, chống biến đổi khí hậu, thiết bị điện tử, văn hóa và du lịch...

Kết thúc Khóa họp, hai bên đã ký kết Biên bản Khóa họp lần thứ X, Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy và thống nhất Khóa họp lần thứ XI của Uỷ ban hỗn hợp sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2027./.

Quyết tâm làm sâu sắc và thúc đẩy thực chất hơn nữa quan hệ Việt Nam-Italy Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cam kết Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối vững chắc để thúc đẩy quan hệ giữa Nghị viện Italy với Đại hội đồng AIPA và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).