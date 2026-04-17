Việt Nam-Trung Quốc nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4 đã thành công tốt đẹp.

Đây là một mốc son mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Quan hệ Việt-Trung ngày càng đi vào chiều sâu

Đây là chuyến thăm nước ngoài của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn các chức danh Lãnh đạo Nhà nước trên cơ sở thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước đã có nhiều hoạt động quan trọng, đa dạng, thể hiện mong muốn chung của cả hai bên trong việc nâng tầm kết nối chiến lược để quan hệ Việt-Trung ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hai Đảng, hai nước, cũng như nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị, thẳng thắn, Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước khẳng định, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai Đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tin cậy chiến lược, kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng, năng lượng, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chính thức tuyên bố khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027,” nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung, trong đó nhất trí đẩy nhanh kết nối hạ tầng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ, hạ tầng cửa khẩu; đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong hợp tác chiến lược giữa hai nước; đánh giá cao dự án viện trợ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đã hoàn thành trước thời hạn; hoan nghênh hai bên ký kết Thỏa thuận thực hiện dự án hỗ trợ lập quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng-Hà Nội, Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng; tiếp tục thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Trung Quốc sẵn sàng triển khai hợp tác với Việt Nam về vốn vay, công nghệ, đào tạo, năng lực công nghiệp trong lĩnh vực đường sắt, chỉ đạo doanh nghiệp có thực lực tham gia xây dựng đường sắt.

Có thể thấy rất rõ việc kết nối đường sắt luôn là một trong những trọng tâm ưu tiên và đây là tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam quyết tâm hiện đại hóa mạng lưới đường sắt, tạo đà cho giao thương hàng hóa và du lịch giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Ngay khi đến thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Khu mới Hùng An (tỉnh Hà Bắc), thăm thành phố Nam Ninh (Quảng Tây) bằng tàu cao tốc.

Kết thúc các hoạt động tại thành phố Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã rời ga Nam Ninh Đông (Quảng Tây) lên tàu hỏa (chuyên xa) về Hà Nội.

Việc sử dụng tàu hỏa để di chuyển qua biên giới giữa hai quốc gia không chỉ đơn thuần là vấn đề giao thông mà đây còn là minh chứng cho thấy mức độ tin cậy chính trị rất cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và một biên giới Việt-Trung hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Nhân dịp này, hai bên đã ký 32 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, đường sắt, thương mại nông sản, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương…

Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), nhận định trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang tiếp tục được củng cố trên nền tảng Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, xu hướng phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương được dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị, hợp tác Việt-Trung

Kế thừa nền tảng vững chắc, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục đạt nhiều kết quả rất tốt đẹp, toàn diện và thực chất.

Phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Đây là nhận thức nhất quán, là sự lựa chọn xuất phát từ lợi ích căn bản, lâu dài của hai nước, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước và có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực, cũng như trên phạm vi toàn thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thể hiện sự coi trọng đặc biệt của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong việc vun đắp và bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ hai nước, tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước.

Tại buổi gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập,” Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tin tưởng thanh niên của hai nước mãi mãi là người kế thừa tình hữu nghị truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thanh niên hai nước tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước, là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt-Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là nhân dân biên giới và giữa thế hệ trẻ hai nước có ý nghĩa cầu nối rất quan trọng để thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, xây dựng một tương lai ngày càng tươi sáng cho quan hệ Việt-Trung.

Phát biểu tại Lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2026 diễn ra tại Quảng Tây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hãy nuôi dưỡng khát vọng lớn, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để lập thân, lập nghiệp và cống hiến; mong muốn tuổi trẻ hai nước sẽ cùng nhau "đồng kiến tạo tương lai," trở thành nhịp cầu tri thức và sức sống mãnh liệt, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vững bước tiến vào tương lai.

Đến thăm di tích Khu học xá Trung ương hay còn gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh - địa danh lịch sử giàu ý nghĩa biểu tượng của tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt-Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; chân thành cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây quan tâm, gìn giữ và bảo tồn chu đáo Khu di tích Trường Dục Tài và nhiều di tích khác về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, để những di tích này trở thành "địa chỉ đỏ" tượng trưng cho quan hệ đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai nước.

Nhận định về quan hệ giữa các địa phương Việt Nam và Quảng Tây, cũng như Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới, học giả Lê Xảo Bình, Giáo sư chuyên ngành tiếng Việt tại Đại học dân tộc Quảng Tây, tin rằng với những nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển lành mạnh và ổn định; hợp tác Quảng Tây với các địa phương Việt Nam sẽ mở ra triển vọng rộng lớn hơn.

Cho biết phương hướng phát huy các thành quả và ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ các ban, bộ, ngành và địa phương sẽ quán triệt sâu sắc những nhận thức chung quan trọng giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tích cực thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc các cấp, đẩy mạnh hợp tác thực chất theo hướng lấy kết nối chiến lược làm trọng tâm, lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm mục tiêu.

Có thể khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, đạt những thành quả phong phú, có ý nghĩa to lớn trong việc tạo thêm những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của đất nước cũng như đưa quan hệ Việt-Trung lên tầm cao mới./.

