Đại sứ Hà Vĩ: Trung Quốc luôn muốn đứng kề vai sát cánh cùng Việt Nam

Ngày 21/4, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã chia sẻ với báo chí về kết quả nổi bật của chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, đạt được thành công hết sức to lớn, sẽ trở thành mốc son mới trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc cho quan hệ hai nước cũng như trong khu vực.

Chuyến thăm thành công vang dội

- Thưa Đại sứ, ông có đánh giá thế nào về ý nghĩa nổi bật của chuyến thăm này?

Đại sứ Hà Vĩ: Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo cao nhất Việt Nam sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Đây cũng là lần đầu tiên một nguyên thủ nước ngoài tới Tân khu Hùng An – đô thị được định hướng trở thành hình mẫu phát triển mới của Trung Quốc trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Một điều đặc biệt khiến chúng tôi rất xúc động là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo nước ngoài trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc sử dụng hệ thống đường sắt cao tốc để di chuyển quãng đường hơn 2.500km, kéo dài trên 10 giờ, đi qua 5 tỉnh, qua đó trực tiếp trải nghiệm năng lực hạ tầng hiện đại của Trung Quốc.

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly vẫy chào tạm biệt khi đoàn tàu hỏa lăn bánh về Việt Nam, đã gây "bão" trên mạng xã hội hai nước. Khoảnh khắc giản dị nhưng giàu cảm xúc ấy không chỉ tạo dấu ấn sâu đậm trong dư luận, mà còn trở thành biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị láng giềng gần gũi, tin cậy và ngày càng gắn bó giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Những điều đầu tiên này phản ánh sinh động và rõ nét nhiều điểm sáng ấn tượng trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm; đồng thời thể hiện nổi bật ý nghĩa lịch sử mà hai Đảng, hai nước cùng nhau thúc đẩy nhằm xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược như hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành. (Ảnh: TTXVN)

- Đại sứ có thể đưa một số kết quả nổi bật của chuyến thăm?

Đại sứ Hà Vĩ: Tôi cho rằng chuyến thăm có ba phương diện thành công đặc biệt. Trước hết là sự tin cậy chính trị được đi vào chiều sâu hơn nữa, thể hiện rõ nét tính đặc thù của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Thời điểm chuyến thăm được công bố cũng đồng thời kỉ niệm một năm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam vào tháng 4/2025.

Trong hai năm có tới ba chuyến thăm song phương lẫn nhau giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước. Sự kiện này là minh chứng Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại. Định hướng chiến lược luôn là ưu thế lớn nhất và đảm bảo chính trị quan trọng nhất trong sự phát triển quan hệ hai nước.

Hai là hợp tác thực chất được tăng tốc hơn nữa. Hai bên đã cùng nhau đưa ra tuyên bố chung, từ “xây dựng” trong các bản tuyên bố chung trước đó đã được chuyển sang thành “đẩy nhanh xây dựng” Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cùng với đó, phối hợp đa phương tiếp tục được tăng cường, góp phần tạo động lực tích cực cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển và hợp tác cùng thắng, đồng thời bảo vệ hệ thống thương mại tự do toàn cầu và duy trì thông suốt chuỗi cung ứng.

Trong thời gian tới, hai nước sẽ luân phiên đăng cai các diễn đàn như APEC và hợp tác Lan Thương – Mekong, qua đó tăng cường điều phối và phối hợp đa phương nhằm ứng phó hiệu quả với những biến động của môi trường quốc tế.

Tăng cường kết nối cứng và kết nối mềm

- Sau khi khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc 2025, lãnh đạo hai nước tiếp tục tuyên bố giai đoạn 2026-2027 là Năm Du lịch Việt Nam-Trung Quốc, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương. Đại sứ có nhận định như thế nào về triển vọng hợp tác hai nước trong năm nay?

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang ở giai đoạn lịch sử vàng. Kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam vào tháng 4/2025, quan hệ song phương đã phát triển nhanh chóng, đạt nhiều bước tiến nổi bật. Có thể khái quát những thành quả trong một năm qua bằng bốn chữ “thành công vang dội.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)

Năm 2025, hai bên ký kết kỷ lục 45 văn kiện hợp tác, đưa kim ngạch thương mại song phương vượt 290 tỷ USD. Hai nước cũng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, trong đó chú trọng rút ngắn thời gian thông quan đối với nông sản Việt Nam. Bên cạnh đó, giao lưu nhân văn đạt mức cao chưa từng có. Trong khuôn khổ Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc, nhiều hoạt động như hòa nhạc mừng Xuân, “Hành trình đỏ,” vũ kịch “Khổng tước”… đã được tổ chức, thu hút sự quan tâm rộng rãi. Đáng chú ý, năm qua có khoảng 5,3 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam.

Về hợp tác trọng tâm trong giai đoạn tới, xây dựng đường sắt cao tốc nổi lên như một từ khóa nóng, được nhắc đến nhiều lần trong các cuộc trao đổi cấp cao. Đây được coi là một trong những lĩnh vực hợp tác mang ý nghĩa đột phá chiến lược.

Việc triển khai hợp tác trong lĩnh vực đường sắt cao tốc không chỉ mang ý nghĩa kết nối vật lý, mà còn là điểm tựa then chốt trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Trước mắt, hai bên nhấn mạnh sẽ sớm hoàn thành báo cáo nghiên cứu tính khả thi của tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và ký kết thỏa thuận triển khai dự án lập quy hoạch cho hai tuyến đường sắt Đồng Đăng-Hà Nội và Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng. Trong tương lai, các tuyến kết nối này sẽ góp phần tăng cường cả kết nối cứng và kết nối mềm, tạo thuận lợi giao thương, đi lại của người dân, đồng thời giúp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường rộng lớn 1,4 tỷ dân của Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm tại tượng Bác Hồ trong khuôn viên Di tích Khu học xá Trung ương (Nam Ninh, Trung Quốc). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối kinh tế-thương mại, đầu tư, trong đó chú trọng các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, xe điện hay logistics thông minh. Quan hệ kinh tế tiếp tục là điểm sáng khi kim ngạch thương mại song phương hướng tới vượt 300 tỷ USD.

Đối với quốc phòng-an ninh, hai nước xác định đây là trụ cột then chốt, bảo đảm cho quan hệ song phương phát triển ổn định. Hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, trong đó cơ chế “3+3” cấp bộ trưởng được đánh giá là đặc thù, thể hiện mức độ hợp tác sâu sắc và thực chất.

Chúng tôi kiên định tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện được phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trung Quốc tiếp tục muốn đứng bên cạnh, kề vai sát cánh cùng Việt Nam.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Toàn cảnh chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa chiến lược, góp phần định hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)