Dấu ấn tự hào của Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei

Những ngày cuối tháng Tư, vùng đất Abyei vẫn hằn lên vẻ khắc nghiệt quen thuộc với nắng gió khô nóng và những cơn cuồng phong cuốn theo lớp bụi đỏ đặc quánh.

Trên nền đất sét đen đặc trưng - thứ địa chất từng là nỗi ám ảnh của mọi phương tiện cơ giới, một tuyến đường mới đã hiện hữu: tuyến đường kết nối Abyei-Agok trải dài 37km, do Đội Công binh số 4 Việt Nam xây dựng.

Trong buổi lễ bàn giao tuyến đường, hàng trăm người dân địa phương đã đứng dọc hai bên vẫy chào bộ đội Việt Nam với niềm phấn khởi.

Khi Ngày Quốc tế Lao động 1/5 đang đến gần, thành quả ấy càng mang ý nghĩa sâu sắc, như một minh chứng sống động cho giá trị của sự lao động bền bỉ, sáng tạo, đầy trách nhiệm vì cộng đồng của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam, đang ngày đêm miệt mài đóng góp cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

"Vượt nắng, thắng mưa" ở Abyei

Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), tuyến đường Abyei-Agok có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với phái bộ UNISFA, khi chính quyền địa phương và người dân nơi đây luôn mong mỏi có thể kết nối giao thông thuận lợi giữa phía Bắc (từ hướng Sudan) đến phía Nam (hướng Nam Sudan).

Là tuyến giao thông huyết mạch duy nhất phục vụ hoạt động tuần tra, cứu trợ nhân đạo và đi lại của người dân, tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng do ảnh hưởng của nền “đất đen” đặc trưng cùng mưa lớn kéo dài. Mùa khô, mặt đường nứt nẻ, gồ ghề, bụi dày; mùa mưa, nền đất sình lầy, dễ gây lún sụt phương tiện. Tình trạng này không chỉ gây gián đoạn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của phái bộ, cản trở các nỗ lực cứu trợ nhân đạo và gây khó khăn cho đời sống người dân địa phương.

Nhận thức rõ tầm quan trọng chiến lược của tuyến đường, ngay sau khi nhận nhiệm vụ từ phái bộ và đề nghị của chính quyền sở tại, Đội Công binh số 4 Việt Nam đã khẩn trương lập kế hoạch, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ dự án. Thách thức càng lớn khi thời tiết năm 2026 diễn biến bất thường: thay vì bắt đầu từ tháng Năm như quy luật hằng năm, mưa lớn đã xuất hiện từ giữa tháng Ba, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Trên công trường, những người lính công binh bước vào cuộc “chạy đua” với thời gian để kịp hoàn thành công trình trước mùa mưa.

Không quản ngại khó khăn, cán bộ, nhân viên của Đội Công binh số 4 đã phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa,” tổ chức thi công liên tục mỗi ngày từ 6 giờ đến 17 giờ, tranh thủ ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần để tăng ca. Khoảng 70-80 nhân sự được huy động cùng gần 30 xe tải chở đất loại 10-20m3, 5 máy gạt, 4 máy lu, 5 máy húc, 6 máy xúc, 3 xe téc nước, 2 xe cẩu và nhiều trang thiết bị khác.

Trên công trường, hình ảnh những người lính mũ nồi xanh miệt mài làm việc từ sáng sớm, giữa cái nắng gắt và lớp bụi đỏ mịt mù gây xúc động bởi tinh thần lao động bền bỉ. Mỗi mét đường hoàn thiện là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, của kỷ luật nghiêm khắc và ý chí không lùi bước.

Các chiến sỹ Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA, Khu vực Abyei. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sau 85 ngày thi công liên tục, khối lượng công việc lớn đã được hoàn thành với gần 300.000m3 đất đen và khoảng 70.000m3 cát được đào đắp; nền đường được mở rộng từ 10 lên 14m, có đoạn đạt 20-25m; hơn 31.700m3 vật liệu murram được rải phủ, hệ thống cống thoát nước lắp đặt đồng bộ. Tuyến đường hoàn thành vượt tiến độ 35 ngày so với kế hoạch đề ra, bảo đảm cho các phương tiện tải trọng lớn lưu thông thuận lợi.

Thành quả ấy không chỉ cho thấy năng lực tổ chức thi công của lực lượng Công binh Việt Nam, mà còn thể hiện tinh thần lao động tận tụy, sáng tạo của người lính Cụ Hồ trong điều kiện đặc biệt khó khăn.

Con đường mới và những nhịp cầu hy vọng

Buổi lễ bàn giao tuyến đường có sự hiện diện của Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh phái bộ UNISFA; ông Arop Deng Kuol, Phó Trưởng khu hành chính Abyei; bà Uchenna Odenigbo, Trưởng bộ phận Hỗ trợ Phái bộ (CMS), cùng các sỹ quan chỉ huy chủ chốt của phái bộ, đại diện chính quyền địa phương, các đơn vị bạn và đông đảo người dân sở tại.

Giữa niềm hân hoan của cộng đồng bản địa và sự trân trọng từ các đối tác quốc tế, tuyến đường mới không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là biểu tượng của tinh thần lao động không ngừng nghỉ trong điều kiện địa hình, khí hậu khắc nghiệt.

Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha đánh giá từ khi phái bộ UNISFA được thành lập năm 2011 đến nay, đây là công trình đầu tiên mang ý nghĩa, tầm vóc lớn dành cho người dân khu vực.

Tư lệnh phái bộ UNISFA nhấn mạnh việc hoàn thành tuyến đường là thành tựu chưa từng có, mở ra cơ hội kết nối hạ tầng và nâng cao an ninh trong khu vực.

Những nỗ lực của Đội Công binh số 4 xứng đáng được ghi nhận, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lời ghi nhận ấy cũng chính là sự tôn vinh đối với cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã thầm lặng trên công trường - những người đã góp phần biến vùng đất khó khăn thành tuyến giao thông quan trọng.

Bà Uchenna Odenigbo, Trưởng phòng Hỗ trợ nhiệm vụ (CMS) phái bộ UNISFA, cho rằng mỗi mét đường hoàn thành là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng Công binh Việt Nam. Việc thông tuyến trước mùa mưa mang lại hiệu quả kép: vừa cải thiện điều kiện đi lại cho người dân, vừa nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần cho phái bộ.

Trong không khí xúc động tại buổi lễ, ông Arop Deng Kuol, Phó Trưởng khu hành chính Abyei bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới những đóng góp của Đội Công binh số 4 của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông cho rằng tuyến đường từng xuống cấp nghiêm trọng nay đã trở thành một trong những con đường chất lượng nhất khu vực, góp phần thay đổi diện mạo của địa phương cũng như đời sống người dân nơi đây.

Đáp lại tình cảm từ chính quyền và người dân sở tại, Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 kiêm Chỉ huy trưởng Lực lượng Việt Nam tại phái bộ UNISFA khu vực Abyei, khẳng định giúp đỡ người dân chính là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi chiến sỹ. Với sứ mệnh được giao, đơn vị luôn nỗ lực mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng địa phương.

Niềm vui trong ngày bàn giao càng thêm ý nghĩa khi Đội Công binh số 4 vinh dự được nhận Thư khen của Trưởng Khu vực Hành chính đặc biệt Abyei. Nội dung thư ghi nhận đơn vị đã phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương và phái bộ UNISFA, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chuyên nghiệp, kỷ luật, hiệu quả cao; hoàn thành tuyến đường Abyei-Agok vượt tiến độ trước mùa mưa; triển khai nhiều hạng mục quan trọng như sửa chữa cầu Banton, cải tạo các tuyến đường huyết mạch phục vụ hoạt động của phái bộ và đời sống người dân.

Thư khen khẳng định những kết quả trên đã góp phần cải thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố ổn định tại địa bàn; đồng thời đề nghị phái bộ UNISFA xem xét công nhận Đội Công binh số 4 là đơn vị xuất sắc và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Cùng với việc hoàn thành công trình, Đội Công binh số 4 còn triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo thiết thực. Dịp này, hàng trăm suất nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập được trao tận tay các gia đình khó khăn, mang lại niềm vui cho trẻ em Abyei.

Điểm nhấn của chương trình là 10 giường bệnh tiêu chuẩn được vận chuyển từ Việt Nam sang hỗ trợ ngành y tế địa phương, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc bệnh nhân. Những món quà giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sẻ chia, thể hiện trách nhiệm của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đối với cộng đồng sở tại.

Hơn cả một công trình hạ tầng, tuyến đường Abyei-Agok mở ra cơ hội phát triển kinh tế-xã hội, củng cố ổn định khu vực và tăng cường kết nối giữa các cộng đồng.

Thành công của dự án trở thành hình mẫu của tinh thần lao động cống hiến trên vùng đất nắng gió Abyei - nơi mồ hôi của những người lính Công binh Việt Nam hòa vào đất, mở ra con đường mới phục vụ cho sự phát triển, ổn định và tiếp thêm niềm tin vào tương lai cho những người dân tại khu vực còn nhiều bất ổn./.

