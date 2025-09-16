Đội Công binh số 4 sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Trước khi Đội Công binh số 4 chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), sáng 16/9, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội) và báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được báo cáo dâng lên Bác những kết quả tích cực trong công tác chuẩn bị, triển khai Đội Công binh số 4 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nhấn mạnh, với chức năng, nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Tổ Công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cơ quan đã tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để tuyển chọn, bồi dưỡng lực lượng và triển khai; đồng thời quản lý, chỉ huy, điều hành toàn bộ lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bảo đảm hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các quân nhân thuộc Đội Công binh số 4 được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị của Quân đội, với phẩm chất chính trị vững vàng.

Trước khi lên đường triển khai tới phái bộ UNISFA thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ của Đội Công binh số 4 đã trải qua quá trình huấn luyện năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của Liên hợp quốc.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng khẳng định, phát huy những kết quả đạt được, mọi công tác chuẩn bị cho Đội Công binh số 4 đến nay cơ bản đã hoàn thành. Các cán bộ, nhân viên của Đội Công binh số 4 an tâm công tác, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ với sứ mệnh cao cả gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Theo kế hoạch, dự kiến Đội Công binh số 4 với 169 cán bộ, nhân viên sẽ lên đường tới phái bộ UNISFA vào ngày 26/9.

Trước anh linh của Bác, thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam hứa quyết tâm với Bác, cán bộ, chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nói chung, cũng như Đội Công binh số 4 nói riêng, sẽ luôn kiên định bản lĩnh chính trị, giữ gìn đoàn kết nội bộ, trên dưới đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó; bằng các việc làm thiết thực tiếp tục góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đội Công binh số 4 thực hiện nghi thức báo cáo công tác chuẩn bị trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của đối ngoại quốc phòng, vừa mang tính chính trị - ngoại giao, vừa đòi hỏi năng lực quân sự, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ tới bạn bè quốc tế.

Sau hơn 11 năm thành lập, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, tham gia ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, với nhiều vị trí quan trọng làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc và các phái bộ.

Đến nay, Bộ Quốc phòng đã cử khoảng 1.100 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo hình thức cá nhân và đơn vị, trong đó có 6 bệnh viện dã chiến cấp 2 và 3 đội Công binh, cùng hơn 140 sỹ quan theo hình thức cá nhân.

Các đội Công binh của Việt Nam sau khi được triển khai tới phái bộ UNISFA đều nhanh chóng ổn định, sớm nắm bắt tình hình địa bàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác; được lãnh đạo phái bộ và đồng nghiệp, bạn bè quốc tế đánh giá cao về năng lực, tinh thần, thái độ làm việc.

Trong công tác dân vận, các đội Công binh của Việt Nam cũng tích cực giúp đỡ người dân địa phương, xây dựng cầu, làm đường và tu sửa nhiều công trình khác, được chính quyền và nhân dân địa phương cảm ơn, ghi nhận khi đã góp phần thay đổi diện mạo của địa phương nơi phái bộ đóng quân.../.

Đội Công binh số 4 vào Lăng viếng Bác và đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Sáng 16/9, tại Hà Nội, Đội Công binh số 4 (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.