Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 4/9/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Mục đích của Kế hoạch là xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh) trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước và nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong thi hành Luật.

Nội dung của Kế hoạch gồm: tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn chuyên sâu về Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật...

Theo Kế hoạch, các bộ, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì xây dựng 2 Nghị định của Chính phủ (Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác đảm bảo đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc) và Thông tư quy định tổ chức, biên chế, tiêu chuẩn, trang phục và chương trình đào tạo, huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Bộ Công an chủ trì xây dựng Thông tư quy định tổ chức, biên chế, tiêu chuẩn, trang phục và chương trình đào tạo, huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Các bộ, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, gồm các quy định về tổ chức, biên chế, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; tiêu chuẩn tuyển chọn; chương trình, thời gian đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng thuộc phạm vi quản lý của mình.../.

