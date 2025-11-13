Khẳng định bản lĩnh của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Làm việc nơi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, doanh trại đã xuống cấp sau nhiều năm khai thác, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam vẫn nỗ lực hoàn thành đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng trong cùng một ngày.

Mới đây, bệnh viện đã thực hiện thành công ca phẫu thuật tháo nẹp vít xương đòn cho bệnh nhân an toàn tuyệt đối, đúng quy trình và khẳng định năng lực phẫu thuật dã chiến của quân y Việt Nam. Đây là ca phẫu thuật thứ 5 kể từ khi đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ.

Trong khi đó, Đội Cấp cứu đường không của bệnh viện đã thực hiện thành công một ca vận chuyển y tế cho bệnh nhân là quân nhân Ghana mắc nhiều bệnh nền nặng.

Cùng ngày, bệnh viện còn đón và phục vụ đoàn kiểm tra COE của Liên Hợp Quốc về đánh giá năng lực hậu cần, trang bị và tổ chức của đơn vị. Dù thời gian chuẩn bị gấp, cơ sở vật chất còn hạn chế, bệnh viện vẫn được đoàn kiểm tra đánh giá cao nhờ tinh thần chủ động, sáng tạo và tác phong chuyên nghiệp trong mọi khâu tổ chức.

Ba nhiệm vụ quan trọng diễn ra chỉ trong một ngày đã phản ánh năng lực điều hành, tinh thần đoàn kết và tính chuyên nghiệp cao của các y, bác sỹ của Việt Nam, đang ngày đêm góp phần vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.