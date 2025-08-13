Australia viện trợ năng cao năng lực gìn giữ hòa bình cho Việt Nam

Gói viện trợ gồm 2 xe ô tô bán tải, 1 máy san gạt ủi đất , 10 túi đựng đồ đeo vai, cùng 200 bộ chăm sóc cá nhân cho sĩ quan nam và nữ. Đây là những trang thiết bị, vật tư chuyên dụng hỗ trợ trực tiếp cho công tác chuẩn bị lực lượng trước khi triển khai tới các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời phục vụ đào tạo, hội thảo, diễn tập và trao đổi chuyên môn quốc tế tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ Đối thoại chính sách quốc phòng song phương Việt Nam-Australia, tiếp nối nhiều chương trình hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong gần một thập kỷ qua. Từ năm 2011 đến nay, Australia đã hỗ trợ đào tạo tiếng Anh, tập huấn chuyên môn, trao đổi đoàn, cử chuyên gia huấn luyện và vận chuyển đường không cho các đợt triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tại Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Xu-đăng./.