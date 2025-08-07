Quan hệ Việt Nam-Australia được triển khai toàn diện, hiệu quả trên cả 6 trụ cột

Nhận lời mời của Thứ trưởng Ngoại giao Australia Michelle Chan, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã thăm Australia và đồng chủ trì Đối thoại quan chức cấp cao hai Bộ Ngoại giao (SoT) lần thứ nhất từ ngày 4-7/8.

Tại đối thoại, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện và hài lòng nhận thấy các nội hàm của mối quan hệ này đang được triển khai toàn diện, hiệu quả trên cả 6 trụ cột với hơn 100 hoạt động hợp tác đã hoàn tất, gần 60 hoạt động đang triển khai đúng tiến độ. Hai bên đánh giá hợp tác trên các lĩnh vực đều đạt kết quả thiết thực.

Cũng tại đối thoại, hai bên đã thông qua Báo cáo rà soát thường niên Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia giai đoạn 2024-2027.

Hai bên đánh giá hợp tác chính trị-quốc phòng-an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu, thể hiện sự tin cậy chính trị ngày càng tăng giữa Việt Nam và Australia. Đặc biệt, hai nước đã duy trì thường xuyên các cơ chế trao đổi và đối thoại song phương giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tổ chức nhiều cơ chế mới như Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng (tháng 10/2024), Đối thoại quan chức cấp cao hai Bộ Ngoại giao (tháng 8/2025). Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị cho các chuyến thăm và cơ chế cấp cao sắp tới, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Đối thoại Chính sách Quốc phòng.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên bày tỏ hài lòng khi kim ngạch thương mại song phương năm 2024 tăng 2,3% lên 14,1 tỷ USD. Australia đã mở cửa cho quả chanh leo của Việt Nam và Việt Nam mở cửa cho quả mận của Australia.

Vốn đầu tư đăng ký từ Australia vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đã lần đầu tiên vượt mức 3 tỷ USD. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 và Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Australia (EEES), đồng thời thúc đẩy hoàn thiện dự thảo và tiến tới ký kết Bản ghi nhớ về kinh tế số, sớm tổ chức Đối thoại cấp Bộ trưởng về năng lượng và khoáng sản, tiếp tục phối hợp hiệu quả tại các cơ chế, liên kết kinh tế đa phương ở khu vực cũng như các Hiệp định thương mại tự do mà hai bên đều là thành viên như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Australia và New Zealand (AANZFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Việt Nam đánh giá cao cam kết của Australia cũng như việc nước này tăng ngân sách Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) trong những năm vừa qua, đồng thời đề cao các sáng kiến và những dự án rất thiết thực đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các sáng kiến về thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ tiến trình chuyển đổi năng lượng, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai bên nhất trí đẩy mạnh triển khai Sáng kiến Hợp tác Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Australia-Việt Nam (Aus4Innovation); hoan nghênh việc thành lập Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Nam-Australia vào tháng 6 vừa qua.

Hai bên cho rằng lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn rất nhiều tiềm năng, phù hợp với các chiến lược phát triển chung của hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là việc tăng cường kết nối giữa các trường đại học, cơ sở nghiên cứu; kết nối sinh viên và nghiên cứu sinh giữa hai nước; khuyến khích triển khai các nghiên cứu chung nhằm tạo bước đột phá về hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhân chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã có cuộc làm việc với lãnh đạo một số cơ quan, địa phương, học giả và nhà nghiên cứu của Australia để trao đổi về các định hướng phát triển quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của hai nước, cũng như thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ và giáo dục giữa Việt Nam và Australia.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng đã có các cuộc trao đổi với Hội Doanh nhân, Hội trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia nhằm lắng nghe ý kiến của cộng đồng về việc phát huy hơn nữa đóng góp của chuyên gia, trí thức và doanh nhân người Việt Nam tại Australia đối với công cuộc phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam./.

