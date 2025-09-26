Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Abyei

Trưa 26/9, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đội Công binh số 4 đã rời Hà Nội lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).

Dự lễ tiễn Đội Công binh số 4 có Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và đại diện một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Đội Công binh số 4 gồm 184 cán bộ, nhân viên được điều động từ các cơ quan, đơn vị: Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân; Quân khu: 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các Binh chủng: Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị.

Trước khi lên đường tiếp nối sứ mệnh nhân đạo quốc tế, các cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã hoàn thành các khóa huấn luyện chuyên ngành Công binh tại Binh chủng Công binh; huấn luyện ngoại ngữ tiếng Anh cho số nhân sự chủ chốt; huấn luyện chuyên ngành về truyền thông, chuyên ngành y tế, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, bảo vệ lực lượng cho các lực lượng liên quan.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng đã tổ chức hợp luyện vận hành Đội Công binh số 4 sát với tình hình địa bàn và nhiệm vụ được phái bộ giao trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh số 3.

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực chuyên môn quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp với các nước đối tác để tổ chức huấn luyện chuyên môn sâu cho Đội Công binh số 4, với các kiến thức về Luật Nhân đạo quốc tế, phòng, chống bạo lực tình dục, nhận biết vật liệu nổ, trao đổi chuyên môn công binh... đảm bảo đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ công binh về xây dựng cơ sở hạ tầng, công binh công trình, hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại phái bộ UNISFA cũng như đáp ứng các yêu cầu của Liên hợp quốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tổ chức rà soát và xây dựng chương trình huấn luyện bổ sung về quân sự, ngoại ngữ tiếng Anh, văn hóa văn nghệ, quân y dã chiến, huấn luyện tiền triển khai... cho đến ngày Đội lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, thời gian qua, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để tuyển chọn, bồi dưỡng lực lượng và triển khai; đồng thời quản lý, chỉ huy, điều hành toàn bộ lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bảo đảm hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Niềm vui và tự hào của chiến sỹ Đội Công binh số 4 khi lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các quân nhân thuộc Đội Công binh số 4 được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị của Quân đội, với phẩm chất chính trị vững vàng.

100% cán bộ, nhân viên của Đội Công binh số 4 đã được quán triệt kỹ về các quy định của Liên hợp quốc, của phái bộ, luật pháp của quốc gia sở tại; quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong hơn 11 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam mong muốn cán bộ, chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nói chung, cũng như Đội Công binh số 4 nói riêng, sẽ luôn kiên định bản lĩnh chính trị, giữ gìn đoàn kết nội bộ, trên dưới đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; bằng các việc làm thiết thực tiếp tục góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam đến với bạn bè quốc tế./.

