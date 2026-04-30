Việt Nam tiếp tục đóng góp hiệu quả cho các cơ chế đa phương

Các tổ chức quốc tế và cộng đồng ngoại giao tại Geneva (Thụy Sĩ) đánh giá rất tích cực về Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động sâu sắc.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, đã cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Theo Đại sứ Mai Phan Dũng, nhiều diễn đàn quốc tế, trong đó có Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã chỉ ra xu hướng phân cực địa chính trị gia tăng, kinh tế có dấu hiệu phân mảnh và các hệ giá trị toàn cầu bị chia rẽ, khiến môi trường quốc tế trở nên bất định hơn, niềm tin giữa các quốc gia bị xói mòn.

Trong bối cảnh này, một quốc gia duy trì được ổn định chính trị, định hướng phát triển rõ ràng và nhất quán, tích cực hội nhập quốc tế, chủ động trong hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực như Việt Nam được xem là một điểm sáng đáng chú ý.

Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết về đối nội, các đối tác quốc tế đánh giá cao cách tiếp cận phát triển của Việt Nam theo hướng toàn diện, cân bằng và lấy người dân làm trung tâm.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà là một quá trình tổng hợp, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với phát triển xã hội, văn hóa, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ qua việc Việt Nam kiên trì thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chú trọng an sinh, giảm nghèo bền vững, đồng thời chủ động triển khai các động lực phát triển mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam cũng thành công trong việc củng cố tự chủ, tự cường trong phát triển kinh tế, thương mại, không chỉ giúp phát triển đất nước, cải thiện đời sống của nhân dân, mà còn giúp củng cố vị thế của mình trên bản đồ kinh tế - thương mại quốc tế.

Theo Đại sứ, chính sự kết hợp giữa ổn định và cải cách đó đã tạo nên một nền tảng phát triển có tính dự báo cao, giúp Việt Nam duy trì ổn định chính trị-xã hội, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động bên ngoài. Đây là yếu tố mà các tổ chức quốc tế đặc biệt coi trọng trong bối cảnh nhiều rủi ro trên toàn cầu hiện nay.

Về đối ngoại, Việt Nam được nhìn nhận là quốc gia theo đuổi nhất quán đường lối độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế và ngày càng chủ động, thực chất trong triển khai. Đường lối đối ngoại này không chỉ giúp Việt Nam mở rộng mạng lưới đối tác, mà còn làm sâu sắc hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời duy trì được cân bằng trong quan hệ với các nước.

Trong thực tiễn tại Geneva, Việt Nam thể hiện rõ vai trò là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của hệ thống đa phương, thúc đẩy đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và tham gia xây dựng các giải pháp chung cho các vấn đề toàn cầu.

Sự kiên trì, nhất quán, đáng tin cậy trong đường lối đối ngoại này được cộng đồng quốc tế đánh giá là đúng đắn và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và phân hóa quốc tế ngày càng gia tăng.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại một phiên thảo luận. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trên thực tế, những chính sách tiến bộ và các thành tựu đạt được trên mọi lĩnh vực của Việt Nam được cộng đồng quốc tế tại Geneva nhìn nhận rất rõ và ngày càng tích cực. Nhiều lãnh đạo tổ chức quốc tế đã có những đánh giá cụ thể, mang tính ghi nhận cao.

Theo Đại sứ Mai Phan Dũng, sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế tại Geneva đối với Việt Nam còn được thể hiện cụ thể khi Việt Nam ứng cử vào các tổ chức quốc tế.

Việc Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 và tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu cao là minh chứng rõ nét cho niềm tin của cộng đồng quốc tế vào vai trò và đóng góp của Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ này, Việt Nam đã chủ động đề xuất và đồng bảo trợ nhiều sáng kiến được cộng đồng quốc tế hưởng ứng, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, thúc đẩy quyền lương thực, bình đẳng giới và lồng ghép nhân quyền với ứng phó biến đổi khí hậu.

Đây không chỉ là kết quả của những thành tựu trong nước, mà còn phản ánh cách tiếp cận phát triển cân bằng, hài hòa giữa nội lực và hội nhập, giữa lợi ích quốc gia và trách nhiệm quốc tế.

Theo Đại sứ, trong thời gian tới, với nền tảng ổn định chính trị vững chắc, định hướng phát triển rõ ràng và sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để tiếp tục phát huy vai trò tại các diễn đàn đa phương, đóng góp tích cực vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu và hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Làm rõ thêm những yếu tố tạo động lực cho đối ngoại đa phương, Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết thời gian qua, ngành đối ngoại nói chung và ngoại giao đa phương nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; kiên định mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia-dân tộc; đồng thời tranh thủ tối đa các điều kiện và nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, qua đó tạo nền tảng chính trị vững chắc cũng như đề ra các nhiệm vụ lớn lao hơn để triển khai mạnh mẽ hơn nữa công tác đối ngoại, trong đó có ngoại giao đa phương.

Cùng với đó, hệ thống chính sách về hội nhập quốc tế tiếp tục được hoàn thiện, nổi bật là Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, với những điểm nhấn như chuyển từ “tham gia” sang “chủ động đóng góp, kiến tạo,” nâng cao vai trò của Việt Nam trong định hình luật chơi, đồng thời gắn chặt hội nhập quốc tế với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Một điểm mới rất đáng chú ý trong tư duy đối ngoại hiện nay là nhấn mạnh yếu tố “tự cường,” tức là nâng cao nội lực, tăng cường khả năng thích ứng và chủ động trước các biến động của môi trường quốc tế.

Cách tiếp cận này cho phép Việt Nam không chỉ hội nhập sâu rộng mà còn giữ vững tự chủ chiến lược, qua đó tham gia các cơ chế đa phương với tâm thế chủ động hơn, đóng góp thực chất hơn vào việc định hình các luật chơi và chuẩn mực quốc tế.

Trên thực tế, trong tiến trình hội nhập, hệ thống đa phương còn là động lực thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, góp phần cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh và mở rộng thương mại, đầu tư. Đại sứ nhấn mạnh việc tham gia các cơ chế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong thương mại quốc tế và chuỗi giá trị toàn cầu. Việc duy trì sự hiện diện chủ động, thực chất tại Geneva - một trong những trung tâm đa phương lớn của thế giới, nơi tập trung nhiều tổ chức quốc tế và diễn đàn toàn cầu, có ý nghĩa thiết thực đối với việc tham gia, đối thoại, tranh thủ hợp tác và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Đề cập vai trò của Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, Đại sứ cho rằng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đóng vai trò là đầu mối thường trực, trực tiếp triển khai các định hướng đối ngoại đa phương.

Phái đoàn không chỉ tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các chuẩn mực và luật lệ quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, mà còn là kênh quan trọng để kết nối đối tác, tranh thủ nguồn lực và truyền tải các định hướng phát triển của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, Phái đoàn cũng góp phần thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận và tham gia xử lý các vấn đề chung, qua đó nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong hệ thống đa phương./.

