Chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về UBND TP Hà Nội quản lý

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 29/4/2026 về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý.

Cụ thể, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao chủ thể quản lý Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình 4017/TTr-BNNMT ngày 23/4/2026 và Báo cáo số 4123/BC-BNNMT ngày 26/4/2026 và của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 31/3/2026 và Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 23/4/2026.

Việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của Vườn quốc gia Ba Vì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, môi trường, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Duy trì hệ sinh thái và môi trường sống của các loài động thực vật rừng quý hiếm ở Vườn quốc gia Ba Vì

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tiếp nhận và quản lý Vườn quốc gia Ba Vì theo quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ thống nhất quản lý toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, bảo đảm duy trì hệ sinh thái, sinh cảnh, tính bền vững của hệ sinh thái và môi trường sống của các loài động thực vật rừng quý hiếm trên địa bàn Vườn quốc gia Ba Vì, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về tổ chức bộ máy, địa giới hành chính, quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản, đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Vườn Quốc gia Ba Vì là một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng ở khu vực phía Bắc, có giá trị lớn về đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường và văn hóa-lịch sử; là thành phần quan trọng trong không gian sinh thái phía Tây Thủ đô.

Vườn Quốc gia Ba Vì có diện tích hơn 9.700ha, trong đó có khoảng 73,9% diện tích thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, phần còn lại thuộc tỉnh Phú Thọ.

Theo khảo sát gần đây nhất, hệ động, thực vật của Vườn quốc gia Ba Vì rất phong phú và đa dạng với 2.181 loài cây gỗ, 503 loài cây thuốc, 65 loài thú, 194 loài chim, 61 loài bò sát, 27 loài lưỡng cư và 552 loài côn trùng. Trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ, nhiều loài động thực vật đặc hữu.../.

Vườn quốc gia Ba Vì thu hút đông du khách ngắm hoa dã quỳ nở rộ Hoa dã quỳ nở vàng rực trên những cung đường dẫn đến Vườn Quốc gia Bà Vì trong những ngày cuối Thu tháng 11, thu hút hàng vạn người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, dã ngoại.