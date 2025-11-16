Vườn quốc gia Ba Vì thu hút đông du khách ngắm hoa dã quỳ nở rộ

Những ngày cuối Thu tháng 11, hoa dã quỳ nở vàng rực trên những cung đường dẫn đến Vườn Quốc gia Bà Vì, thu hút hàng vạn người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, dã ngoại.

Ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì, cho biết lượng khách tập trung đông vào những ngày cuối tuần tại Vườn Quốc gia Ba Vì, khoảng 15.000 người/ngày. Để đảm bảo tốt nhất cho việc đi lại của người dân và an toàn cho du khách, Vườn đã huy động trên 100 cán bộ nhân viên, ứng trực tại các điểm đông người; phối hợp cùng Công an địa phương hỗ trợ người dân ngắm hoa dã quỳ, săn mây và các hoạt động vui chơi giải trí.

Lúc 8 giờ ngày 16/11, khu vực quanh đường dẫn lên Vườn Quốc gia Ba Vì đã có hàng nghìn người, chủ yếu là các bạn trẻ tập trung săn mây và chụp ảnh kỷ niệm với hoa dã quỳ.

Đến Vườn Quốc gia Ba Vì từ sớm cùng nhóm bạn, bạn Nguyễn Hoài Thương (21 tuổi) trú tại xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho biết các bạn đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp dọc cung đường hoa dã quỳ nở rộ dẫn lên đỉnh núi Ba Vì.

“Không khí trong lành, hoa nở rất đẹp khiến chúng tôi quên đi cảm giác mệt mỏi dù phải dậy sớm,” Nguyễn Hoài Thương hồ hởi chia sẻ.

Theo người dân địa phương, Vườn Quốc gia Ba Vì thu hút du khách nhiều nhất vào thời điểm hoa dã quỳ nở rộ (từ tháng 10-11 hàng năm). Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần, lượng khách đổ về đây tăng đột biến, chủ yếu là các bạn trẻ, khiến lưu lượng giao thông tăng cao, có thời điểm ôtô xếp hàng dài trước cổng soát vé, chờ đến lượt vào Vườn Quốc gia tham quan, chụp ảnh.

Dự kiến trước lượng khách tham quan sẽ tăng đột biến, có kế hoạch từ trước nên tại các điểm tập trung đông người, giao thông ùn ứ, luôn có cán bộ Vườn Quốc gia Ba Vì và lực lượng chức năng ứng trực, tổ chức phân luồng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc và hỗ trợ du khách khi cần thiết./.

