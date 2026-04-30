Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai hành Luật Thương mại điện tử.

Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 (sau đây gọi là Luật).

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử (Kế hoạch) với mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xác lập cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trong tổ chức triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử.

Tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật

Theo Kế hoạch, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; các bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Thương mại điện tử và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế.

Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thương mại điện tử đã có sự phát triển mạnh mẽ nhất trong 10 năm vừa qua.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; các bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tổ chức thực hiện pháp luật về thương mại điện tử theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định của Luật.

Các bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát theo quy định.

Người tiêu dùng lựa chọn các sàn thương mại điện tử để mua sắm.

Bộ Công Thương chủ trì rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình; đồng thời là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện:

Các bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi kết quả rà soát về Bộ Công Thương trước ngày 10/5/2026.

Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát trong tháng 6/2026.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Theo Kế hoạch, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử quy định chi tiết khoản 8 Điều 9, khoản 5 Điều 11; khoản 4 Điều 14; khoản 4 Điều 15; khoản 5 Điều 17; khoản 5 Điều 18; khoản 3 Điều 19; khoản 2 Điều 20; khoản 7 Điều 27; điểm b khoản 1 Điều 30; khoản 2 Điều 32; khoản 1 Điều 33; khoản 2 Điều 34; điểm d khoản 3 Điều 35; khoản 3 Điều 36; khoản 3 Điều 37; khoản 4 Điều 38 của Luật Thương mại điện tử.

Bộ Công Thương, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử).

Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý 4/2026./.

Những điểm đáng chú ý của Luật Thương mại điện tử mới được Quốc hội thông qua Luật Thương mại điện tử áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

