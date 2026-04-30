Chính trị

Nhìn lại trang sử hào hùng của dân tộc: Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng mang tầm quốc tế, mang tính thời đại.

Nhân dân thành phố Sài Gòn mít tinh chào mừng Ủy ban Quân quản thành phố ra mắt, ngày 7/5/1975. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)
Sáng 13/5/1975, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục và quân, dân miền Nam ra sân bay Tân Sơn Nhất đón Chủ tịch Tôn Đức Thắng dẫn đầu Đoàn đại biểu BCHTƯ Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào dự Lễ mừng chiến thắng tại thành phố Sài Gòn. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng bộ miền Nam đón Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
Giải phóng quần đảo Trường Sa - chiến công mang tính chiến lược trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Lực lượng Đặc công hải quân Đoàn 126 giải phóng đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa, ngày 28/4/1975. (Ảnh: TTXVN phát)
Giải phóng quần đảo Trường Sa - chiến công mang tính chiến lược trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.Trong ảnh: Lực lượng Đặc công hải quân Đoàn 126 tấn công giải phóng đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa, ngày 25/4/1975. (Ảnh: Lê Nhật/TTXVN phát)
Giải phóng quần đảo Trường Sa - chiến công mang tính chiến lược trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.Trong ảnh: Các chiến sỹ bộ đội đặc công làm chủ cầu Rạch Bà, đón đại quân ta vào làm chủ Vũng Tàu, ngày 29/4/1975. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Giải phóng quần đảo Trường Sa - chiến công mang tính chiến lược trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Các chiến sỹ đặc công C1, D1, E115 triển khai đánh và giữ cầu Bình Phước được nguyên vẹn, chuẩn bị cho đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, ngày 29/4/1975. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Khoảnh khắc gặp lại mẹ của anh Lê Văn Thức, một trong 36 tử tù Côn Đảo trong ngày trở về đất liền, sáng 4/5/1975 tại Vũng Tàu. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)
Tàu hải quân Việt Nam đưa các chiến sỹ cách mạng từ Côn Đảo trở về đất liền sau khi Côn Đảo được giải phóng. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)
Bến Năm Căn (Cà Mau) sau ngày giải phóng. Sau khi Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trưa 30/4, sáng 1/5/1975, tỉnh Cà Mau chính thức được giải phóng. (Ảnh: TTXVN)
Bộ đội tiến vào giải phóng thị xã Rạch Giá. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Tại Cà Mau, đêm 30/4/1975, quân ta tập trung lực lượng tiến công thị xã, kết hợp lực lượng quần chúng nổi dậy chiếm các vị trí quan trọng. 5 giờ sáng 1/5, các mũi tiến công của ta đã vào nội ô thị xã kết hợp phong trào quần chúng nổi dậy giải phóng thị xã Cà Mau lúc 10 giờ ngày 1/5/1975. (Ảnh: TTXVN)
Bộ đội tiến vào giải phóng thị xã Cà Mau, ngày 1/5/1975. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Quân giải phóng tiến vào giải phóng tiến vào thị xã Bạc Liêu. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Trên đà chiến thắng, từ ngày 30/4/1975, đồng bào và các chiến sỹ các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã đồng loạt tiến công và nổi dậy mạnh mẽ, lần lượt giải phóng các tỉnh còn lại. Ngày 1/5/1975, toàn bộ lãnh thổ trên đất liền miền Nam Việt Nam đã hoàn toàn giải phóng. Trong ảnh: Từ các ngả đường bộ, quân ta tiến vào giải phóng giải phóng thị xã Cà Mau, mảnh đất cực nam của Tổ Quốc. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Quân giải phóng tiến vào ngã tư Bảy Hiền (Sài Gòn). (Ảnh: Quang Khanh/TTXVN)
Trên đà chiến thắng, từ ngày 30/4/1975, đồng bào và các chiến sỹ các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã đồng loạt tiến công và nổi dậy mạnh mẽ, lần lượt giải phóng các tỉnh còn lại. Ngày 1/5/1975, toàn bộ lãnh thổ trên đất liền miền Nam Việt Nam đã hoàn toàn giải phóng. Trong ảnh: Xe tăng quân giải phóng vượt sông Vàm Cỏ Đông tiến về giải phóng Long An. (Ảnh: Quang Khanh/TTXVN)
Pháo cao xạ quân giải phóng bảo vệ vùng trời Phước Long (Sông Bé). (Ảnh: TTXVN)
Xe tăng quân Giải phóng chiếm phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, trưa 30/4/1975. (Ảnh: Mai Hưởng/TTXVN)
Đại úy Phạm Xuân Thệ (bên phải), Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) cùng các chiến sỹ Quân giải phóng dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu của Ngụy quyền Sài Gòn tới Đài Phát thanh để đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. (Ảnh: TTXVN)
Chiến sỹ Bùi Quang Thận (cầm cờ, phía trước) cùng 3 chiến sỹ của Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)
Nhân dân Biên Hòa đón mừng quân giải phóng. (Ảnh: Mai Hưởng/TTXVN)
Nữ chiến sỹ biệt động Sài Gòn Nguyễn Trung Kiên (Cao Thị Nhíp) dẫn đường cho quân Giải phóng tiến vào dinh Độc Lập và sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975. (Ảnh TTXVN)
Lần lượt các ngày 26/3 và 29/3, Huế và Đà Nẵng được giải phóng. Đến ngày 3/4, toàn bộ các tỉnh đồng bằng ven biển miền Trung được giải phóng. Trong ảnh: Quân giải phóng tiến qua đèo Cả (Khánh Hòa) vào giải phóng các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)
Ngày 6/4/1975, Bộ Tư lệnh chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được thành lập gồm các đồng chí: Văn Tiến Dũng, Tư lệnh; Phạm Hùng, Chính ủy kiêm Bí thư Đảng ủy; Trần Văn Trà, Phó tư lệnh Thứ nhất kiêm Tham mưu trưởng; Lê Đức Anh, Phó tư lệnh (ngày 22/4 bổ sung đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó tư lệnh, đồng chí Lê Quang Hòa, Phó chính ủy). Trong ảnh: Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Quân giải phóng chiếm trận địa pháo 155 của địch ở Hà Tiên. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Quân Giải phóng làm chủ các cơ quan ngụy quyền trong thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Hoàng Giang/TTXVN)
Quân giải phóng tiến vào cửa Ngọ Môn (Huế), sáng 26/3/1975. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Xe tăng địch ở thành phố Huế bị quân Giải phóng và tự vệ đánh chiếm. (Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN)
Xe tăng quân giải phóng tiến công thị xã Buôn Ma Thuột, ngày 10/3/1975 trong Chiến dịch Tây Nguyên. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Một mũi bộ binh của quân Giải phóng Quảng Nam đánh chiếm Tiểu khu Quảng Tín. (Ảnh: Nguyễn Thụ/TTXVN)
Quân Giải phóng dùng súng phun lửa tiêu diệt địch cố thủ trong hầm ngầm ở căn cứ Nông Sơn (Quế Sơn, Quảng Nam). (Ảnh: Thanh Thôi/TTXVN)
Mở đầu Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định chọn Tây Nguyên là hướng tiến công chủ yếu, đánh Buôn Ma Thuột là trận mở đầu, then chốt. Đó là quyết định đúng đắn, sáng suốt. Trong ảnh: Sở chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên, tháng 3/1975. (Ảnh: TTXVN)
Voi Tây Nguyên tham gia vận chuyển gỗ cho chiến dịch (1975). (Ảnh: Xuân Vi/TTXVN)
Bộ đội lên máy bay vận tải vào miền Nam tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn (tháng 4/1975). (Ảnh: TTXVN)
Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương Đảng họp tháng 11/1974, quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
