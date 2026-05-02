Khu du lịch sinh thái "Đường Trường Sơn huyền thoại-Hang Chỉ huy" hấp dẫn du khách

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Khu du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại-Hang Chỉ huy” thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và công nghệ trải nghiệm hiện đại, sản phẩm du lịch này không chỉ góp phần làm phong phú thêm loại hình du lịch địa phương mà còn lan tỏa sâu rộng những giá trị của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Nhiều du khách đánh giá đây là hành trình giàu cảm xúc, mang tính giáo dục và trải nghiệm cao.

Nằm tại Km12 trên tuyến Đường 20 Quyết Thắng, Hang Chỉ huy từng là tổng kho, sở chỉ huy và trạm hậu cần chiến lược quan trọng của Bộ Tư lệnh 559 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Với chiều dài khoảng 150m, rộng 100m, hang được tổ chức thành 7 tầng chức năng, vừa là nơi lưu trữ vũ khí, lương thực, vừa là địa điểm điều trị thương binh, đảm bảo thông tin liên lạc và sinh hoạt cho bộ đội trên tuyến chi viện chiến lược vào miền Nam.

Du khách tham quan khu vực trưng bày các loại vỏ bom tại Khu du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại-Hang Chỉ huy”. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, khu vực này nhiều lần hứng chịu các đợt không kích dữ dội của không quân Mỹ, song với ý chí kiên cường và sự sáng tạo, quân và dân ta đã bảo vệ và vận hành hiệu quả hệ thống hậu cần tại đây. Những dấu tích còn lại trong hang đến nay vẫn giữ được tính nguyên vẹn cao, trở thành minh chứng sinh động cho một giai đoạn lịch sử hào hùng.

Phát huy giá trị di tích, thời gian qua, Công ty T20 Quyết Thắng đã đưa vào khai thác sản phẩm du lịch “Đường Trường Sơn huyền thoại-Hang Chỉ huy”, kết hợp giữa tham quan truyền thống và trải nghiệm tương tác.

Điểm nhấn đặc biệt là hành trình hóa thân thành bộ đội lái xe Trường Sơn trên xe quân sự ba cầu Zil–130, tích hợp công nghệ thực tế ảo 9D-VR360. Đây là công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại một di tích chiến tranh ở Việt Nam, mang đến cho du khách cảm giác chân thực như đang trực tiếp tham gia vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường lịch sử.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, du khách đến từ Phú Thọ, chia sẻ: “Trải nghiệm này rất sống động, tôi có cảm giác như mình đang thực sự lái xe trên cung đường Trường Sơn, giữa khói lửa chiến tranh. Điều đó giúp tôi hiểu hơn về sự gian khổ mà các chiến sĩ đã trải qua”.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm công nghệ, hành trình tham quan còn đưa du khách đến với hệ thống trưng bày các hiện vật chiến tranh như dụng cụ mở đường, vũ khí, trang thiết bị hậu cần và các mảnh vỡ bom đạn từng in dấu trên tuyến đường 20 Quyết Thắng.

Các khu vực được bố trí khoa học, kết hợp thuyết minh giúp tái hiện rõ nét bức tranh toàn cảnh về hoạt động của tuyến hậu cần chiến lược.

Đặc biệt, hệ thống hầm trú ẩn và các không gian chức năng bên trong hang được bảo tồn gần như nguyên trạng. Qua 63 bậc thang từ thời chiến, du khách có thể tiếp cận từng tầng hang, nơi từng diễn ra các hoạt động quan trọng như: cứu chữa thương binh, liên lạc, chỉ huy tác chiến và sinh hoạt của bộ đội.

Cựu chiến binh Lê Công Định (Phú Thọ) xúc động cho biết: “Tôi từng là người lính, khi trở lại đây và chứng kiến những hình ảnh tái hiện, tôi thấy rất xúc động. Những trải nghiệm này có ý nghĩa lớn trong việc giáo dục thế hệ trẻ về sự hy sinh của cha ông, giúp các em hiểu rõ hơn lịch sử qua thực tế, không chỉ qua sách vở.”

Ông Trần Xuân Hợp, Phó Tổng Giám đốc Công ty T20 Quyết Thắng, đơn vị khai thác sản phẩm cho biết, sau hơn một năm đưa vào vận hành, Khu du lịch đã thu hút hàng nghìn lượt khách, trong đó lượng khách tăng mạnh vào các dịp lễ lớn như 30/4 và 1/5.

Đơn vị xây dựng sản phẩm này với mục tiêu đa dạng hóa loại hình du lịch, đồng thời phát huy giá trị lịch sử của tuyến đường 20 Quyết Thắng, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch địa phương.

Du khách chụp hình lưu niệm bên khẩu pháo được trưng bày tại Khu du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại-Hang Chỉ huy”. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Bên cạnh yếu tố lịch sử, Khu du lịch còn nằm trong không gian sinh thái đặc trưng của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, với hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ. Sự kết hợp giữa du lịch lịch sử và du lịch sinh thái đã tạo nên trải nghiệm đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng du khách.

Đáng chú ý, việc phát triển sản phẩm du lịch này còn góp phần bảo tồn hệ sinh thái rừng, thông qua các hoạt động giao khoán bảo vệ rừng cho người dân địa phương. Đồng thời, các dịch vụ đi kèm như lưu trú, vận chuyển, ăn uống và bán hàng lưu niệm cũng tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho cộng đồng.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, nhấn mạnh tour tham quan Hang Chỉ huy là cơ hội để du khách trong và ngoài nước khám phá sâu hơn các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời tưởng nhớ những chiến công và sự hy sinh của các lực lượng trên tuyến đường Trường Sơn.

Với sự đầu tư bài bản, cách làm sáng tạo cùng sự kết hợp giữa công nghệ và yếu tố lịch sử, Khu du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại-Hang Chỉ huy” đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến tiêu biểu của du lịch Quảng Trị.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và những giá trị lịch sử đặc sắc của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại./.

Quảng Trị sẵn sàng cho mùa du lịch 2026 thành công Quảng Trị đang nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm để đón khách du lịch mùa hè 2026, hướng tới thành công bền vững.

