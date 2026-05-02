Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng tiếp tục được UNESCO vinh danh

Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng vượt qua quy trình tái thẩm định, tiếp tục được UNESCO trao “Thẻ xanh” - kết quả cao nhất trong quy trình tái thẩm định định kỳ của UNESCO.

Ngày 27/4/2026, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ở thành phố Paris đã long trọng diễn ra Lễ trao Bằng công nhận cho 12 Công viên địa chất toàn cầu mới và cho 44 công viên đã vượt qua quy trình tái thẩm định và tiếp tục được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, trong đó có Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng của Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng vượt qua quy trình tái thẩm định, tiếp tục được UNESCO trao “Thẻ xanh” - kết quả cao nhất trong quy trình tái thẩm định định kỳ của UNESCO, đồng nghĩa với việc Công viên tiếp tục được công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu thêm 4 năm./.