Giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng

Theo kế hoạch, tháng 6/2025, UNESCO sẽ tái thẩm định lần thứ hai để đánh giá việc bảo vệ các giá trị di sản địa chất, tài nguyên môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Trong cuộc họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng ngày 21/5/2025, ông Guy Martini, cố vấn cao cấp, Tổng Thư ký Ban điều hành Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Trưởng đoàn đoàn chuyên gia tư vấn Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO nhận định Cao Bằng đã nỗ lực thực hiện khuyến nghị UNESCO trong vận hành Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Đây là cơ sở tốt cho công tác tái thẩm định, giữ vững danh hiệu UNESCO của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng vào tháng 6/2025.

Ông Guy Martini đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng và các cấp, ngành cần quan tâm đến nâng cao nhận thức cộng đồng về chống biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

Tỉnh cần có chiến lược và hành động cụ thể cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, phòng, chống bão lũ, thiên tai trước mùa mưa hằng năm; tăng cường hơn nữa bảo tồn tiếng dân tộc địa phương qua việc nhân rộng dạy và tổ chức cuộc thi tiếng Tày, Nùng cho các học sinh.

Dự báo thời gian tới, khi lượng khách du lịch tăng lên, tỉnh sẽ đối mặt với nhiều thách thức, ông Guy Martini khuyến nghị Cao Bằng cần học hỏi kinh nghiệm các tỉnh có Công viên địa chất toàn cầu như Hà Giang, Đắk Nông, Lạng Sơn để xây dựng chương trình hành động mới, phù hợp hơn từ đó khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng.

Ông Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết tỉnh sẽ kiện toàn, tái cấu trúc lại Ban Quản lý Công viên địa chất mới, xây dựng, vận hành mới Công viên địa chất tại xã mới sau sáp nhập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thác Bản Giốc ở biên giới Việt-Trung nằm trong Công viên Địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tỉnh sẽ xây dựng chương trình hành động Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng giai đoạn 2026-2030 phù hợp với thực tiễn đổi mới kinh tế-xã hội, chính trị của tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện tốt công tác bảo vệ các giá trị di sản địa chất, tài nguyên môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học; đầu tư tôn tạo cơ sở vật chất, bảo tồn, giới thiệu giá trị di sản các tuyến Công viên địa chất; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa, tạo sinh kế, phát triển du lịch bền vững cho người dân.

Tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ Công viên địa chất cho người dân địa phương. Tỉnh tuyên truyền về Công viên địa chất cho học sinh, xây dựng Câu lạc bộ “Cùng em khám phá Công viên địa chất”; tổ chức dạy tiếng Tày Nùng, bảo tồn ngôn ngữ bản địa cho người dân; quản lý chặt chẽ các hành vi xâm hại, khai thác tài nguyên khoáng sản trong vùng Công viên địa chất.

Đến nay, 5 tuyến trải nghiệm Công viên địa chất Non nước Cao Bằng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của du lịch địa phương, hằng năm thu hút hàng triệu lượt khách.

Du khách tham quan động Ngườm Ngao trong Công viên Địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng. (Nguồn: TTXVN)

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.

Công viên Địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.000km2, trải dài trên 6 huyện Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và một phần diện tích các huyện Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An.

Nơi này có 130 điểm di sản địa chất độc đáo mang giá trị quốc tế, trong đó có 1 khu bảo tồn quốc gia, 5 khu bảo tồn loài sinh cảnh, 5 khu bảo vệ cảnh quan và 2 hành lang đa dạng sinh học, nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Công viên Địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng là miền đất mà du khách có thể tìm hiểu lịch sử trên 500 triệu năm của Trái Đất qua các dấu tích còn lại ở đây.

Công viên Địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như khu Du lịch Sinh thái Phia Oắc, Phia Đén, quần thể hồ Thang Hen, động Ngườm Ngao… và đặc biệt là Thác Bản Giốc, từng được bình chọn là một trong bốn thác vùng biên giới lớn và đẹp nhất trên thế giới./.

Phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng Tỉnh Cao Bằng quan tâm bảo tồn và khai thác bền vững các tài nguyên thiên nhiên, các giá trị đa dạng sinh học, văn hóa, lịch sử, danh lam trong Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng.