Thời tiết ngày 15/1: Bắc Bộ sáng sương mù, trưa chiều hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù, sáng và đêm trời rét; trưa chiều giảm mây, hửng nắng.

Các khu vực từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, riêng Thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa.

Thời tiết cho các vùng ngày 15/1:

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có nơi trên 25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C,

Đông Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C có nơi trên 24 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Trời có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-7 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C cao nhất 29-31 độ C./.

