Thời tiết ngày 14/1: Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm có sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 14/1 thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, đêm ít mưa; sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động từ 14-19 độ, nhiều nơi sáng có sương mù, đêm trời rét; khu vực Nam Bộ duy trì trạng thái nắng ráo, nền nhiệt cao.

Thông tin chi tiết các khu vực

Thành phố Hà Nội

- Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, cao nhất từ 24-26 độ.

- Ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

- Ngày có mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ; nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ.

- Ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

- Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, cao nhất từ 23-26 độ.

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

- Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nam Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

- Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất từ 29-32 độ.

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2,0-3,0m.

Ngày 15/01, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 2,0-3,0m; biển động.

Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 15/01 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, có mưa rào vài nơi, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.Thời tiết từ đêm 15 - 23/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khoảng đêm 15-17/01, khu vực vùng núi khả năng có mưa rải rác; khoảng ngày 21-22/01 khả năng có mưa rải rác, đêm và sáng sớm trời rét; khoảng từ ngày 21/01 Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vài nơi; khoảng từ ngày 21/01 có mưa, mưa rào và rải rác có dông; phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét./.

Thủ đô Hà Nội phổ biến không mưa, trời rét, đêm rét đậm Chiều và đêm 20/1 - 21/1, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh nên trời có mưa. Từ ngày 21/1 - 25/1, có khả năng xảy ra rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng từ 10 - 12 độ C.