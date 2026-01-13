Đồng Nai tiếp nhận và tái thả nhiều động vật hoang dã quý hiếm

Ngày 13/1, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai) cho biết Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ, Bảo tồn đã tiếp nhận và tái thả nhiều động vật hoang dã quý hiếm từ đầu năm 2026 đến nay.

Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ, Bảo tồn đã tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ chính quyền địa phương thuộc các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh lân cận.

Những cá thể này được người dân đi làm rẫy phát hiện kịp thời báo cho lực lượng chức năng để phối hợp bàn giao đúng quy định của pháp luật.

Các cá thể động vật hoang dã đã tiếp nhận và tái thả về với môi trường tự nhiên gồm 3 khỉ đuôi dài, 3 cu li nhỏ, 1 trăn gấm và 1 tê tê Java.

Trước khi trở về với tự nhiên, toàn bộ số động vật này được bộ phận Cứu hộ và Bảo tồn của Vườn quốc gia Bù Gia Mập chăm sóc và theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt theo quy trình cứu hộ.

Các cá thể đều phải đạt trạng thái thể chất nhanh nhẹn, phản xạ tốt và hoàn toàn phục hồi bản năng tự nhiên trước khi tái thả. Các cá thể đảm bảo các kỹ năng tìm kiếm thức ăn, giúp chúng nhanh chóng thích nghi với môi trường rừng ngay sau khi tái thả.

Phó Giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập Hoàng Anh Tuân cho biết thời gian qua việc bảo tồn đã đạt được những bước tiến mới nhờ sự vào cuộc sát sao của chính quyền cơ sở và ý thức ngày càng cao của người dân.

Con tê tê Java đã được tái thả về Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. (Ảnh: TTXVN phát)

Thay vì xâm hại hay tiêu thụ, người dân hiện nay đã chủ động thông báo và bàn giao động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng. Vườn Quốc gia Bù Gia Mập khuyến khích người dân khi phát hiện các trường hợp động vật hoang dã bị thương, bị nuôi nhốt trái phép hoặc không may đi lạc xuất hiện gần khu dân cư cần bình tĩnh, không tự ý bắt giữ hay nuôi nhốt.

Người dân cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương, Kiểm lâm địa bàn hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Trong giai đoạn tới, Vườn quốc gia Bù Gia Mập xác định trọng tâm là tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan nhằm nâng cao năng lực cứu hộ và phục hồi đa dạng sinh học.

Đơn vị sẽ đẩy mạnh chiến dịch truyền thông đa phương tiện, tập trung vào giáo dục nhận thức để mỗi người dân trở thành một hạt nhân tích cực trong bảo vệ. Mục tiêu chung tay lan tỏa thông điệp “chung tay bảo vệ động vật hoang dã - bảo vệ tương lai của chúng ta.”

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập có tổng diện tích tự nhiên 25.598,18ha, là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao, với nhiều kiểu sinh cảnh rừng khác nhau; đồng thời là vùng chuyển tiếp từ khu vực Tây Nguyên xuống Đồng bằng Nam Bộ.

Chính điều này đã tạo nên khu hệ động vật phong phú; trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi danh trong Sách Đỏ thế giới (IUCN) và Sách Đỏ Việt Nam.

Hoạt động bàn giao và tái thả động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập không chỉ góp phần phục hồi quần thể các loài trong môi trường tự nhiên, mà còn khẳng định hiệu quả của việc cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã mà vườn đã triển khai trong thời gian qua./.

