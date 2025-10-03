Tái thả 91 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên tại Vườn Quốc gia Tam Đảo

Ngày 3/10, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết cuối tháng 9, đơn vị trực thuộc là Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã phối hợp với Vườn Quốc gia Tam Đảo thực hiện tái thả 91 cá thể động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.

Hoạt động này góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi quần thể động vật tại khu vực.

Theo Quyết định số 1633/QĐ-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, 91 cá thể thuộc 7 loài đã được thả về rừng Tam Đảo gồm cầy vòi mốc, kim oanh tai bạc, kim oanh mỏ đỏ, chích chòe than, vành khuyên Nhật Bản, chim di đá và chim chào mào.

Trong đó, cầy vòi mốc, kim oanh tai bạc và kim oanh mỏ đỏ nằm trong nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Các loài này đều có phân bố tự nhiên tại Vườn Quốc gia Tam Đảo.

Tất cả các cá thể đều đã được kiểm tra sức khỏe và bảo đảm đủ điều kiện trở lại tự nhiên. Việc tái thả không chỉ giúp khôi phục quần thể trong rừng mà còn có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã.

Theo Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, sự phối hợp giữa các đơn vị giúp công tác cứu hộ và tái thả được triển khai kịp thời, góp phần bổ sung nguồn gen tự nhiên và hỗ trợ mục tiêu bảo tồn bền vững hệ sinh thái rừng.

Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo Vương Tiến Mạnh cho biết, hoạt động này thể hiện nỗ lực duy trì cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học.

Bên cạnh việc tiếp nhận và tái thả, Vườn Quốc gia đẩy mạnh nhiều biện pháp đồng bộ như tuần tra, giám sát và tuyên truyền tới người dân địa phương.

Việc nâng cao nhận thức cộng đồng được coi là yếu tố quan trọng để ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán và tiêu thụ động vật rừng.

Vườn Quốc gia Tam Đảo cũng chú trọng phối hợp với các cơ quan, tổ chức nhằm mở rộng hiệu quả cứu hộ và duy trì thường xuyên các chương trình truyền thông.

Những hành động thiết thực như không săn bắt, không buôn bán, không tiêu thụ động vật rừng sẽ góp phần giữ gìn màu xanh của rừng và tiếng chim trong tự nhiên.

Hoạt động tái thả 91 cá thể động vật hoang dã tại Tam Đảo được đánh giá là bước đi tích cực trong công tác bảo tồn, qua đó không chỉ phục hồi quần thể các loài tại khu vực mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường sinh thái.

Với sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chức năng và sự hưởng ứng của cộng đồng, những nỗ lực này sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái bền vững, tạo nền tảng cho sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên./.

