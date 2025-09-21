Đắk Lắk thả 6 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 21/9, Trung tâm Bảo tồn Voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng (Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk) phối hợp với Vườn Quốc gia Chư Yang Sin tổ chức thả 6 cá thể động vật hoang dã về lại môi trường tự nhiên.

Các cá thể được thả đều là những loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, thuộc nhóm IB và IIB, bao gồm: 1 tê tê Java; 2 khỉ đuôi lợn; 1 khỉ đuôi dài; 1 trăn đất và 1 trăn gấm.

Trước khi được thả về môi trường tự nhiên, số động vật này đã được cứu hộ, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo đủ điều kiện sinh tồn ngoài tự nhiên. Việc thả về rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì nguồn gene quý hiếm của Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk) có diện tích gần 60.000ha với địa hình chia cắt bởi núi cao, vực sâu. Hệ động vật của Vườn đa dạng, phong phú với hơn 750 loài. Trong đó, còn nhiều loài đặc hữu quý hiếm ghi trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như: bò tót, chà vá chân đen, báo hoa mai, gấu ngựa, báo gấm./.

