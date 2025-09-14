Nỗ lực cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW) là một trong những đơn vị tiêu biểu đóng vai trò tích cực trong công tác cứu hộ và phục hồi. Là tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức hoạt động với mục tiêu bảo vệ và phục hồi các cá thể động vật hoang dã, đặc biệt là những loài đang bị đe dọa nghiêm trọng. Phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương, trung tâm đã góp phần chăm sóc và tái thả thành công nhiều loài thú quý về môi trường tự nhiên.

Hàng năm, Save Vietnam’s Wildlife tiếp nhận hàng trăm cá thể động vật hoang dã từ các đợt giải cứu do lực lượng chức năng bàn giao. Trong đó có những loài quý hiếm như tê tê Java, cầy vằn, mèo rừng, rái cá, và nhiều loài thú ăn thịt nhỏ. Sau khi được tiếp nhận, các cá thể sẽ trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe, kiểm dịch, hồi phục bản năng và được đánh giá khả năng sinh tồn trước khi tái thả về tự nhiên./.