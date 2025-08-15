Kịp thời cứu hộ, thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 15/8, thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Đây là hoạt động vừa có ý nghĩa bảo tồn đa dạng sinh học, vừa góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã.

Trước đó, ngày 10/8, gia đình ông Nguyễn Hữu Phơi (trú tại xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học: Macaca arctoides) đi lạc sau vườn nhà. Thời điểm phát hiện, cá thể khỉ có dấu hiệu kiệt sức, nằm im bất động.

Gia đình đã kịp thời báo cho cơ quan chức năng; đồng thời, tiến hành cứu hộ và chăm sóc tạm thời. Sau khi cá thể khỉ hồi phục sức khỏe, gia đình đã bàn giao cho cơ quan chức.

Đến ngày 12/8, Trạm Kiểm lâm liên xã Quảng Tín phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã và Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên đã tiến hành thả cá thể khỉ mặt đỏ về rừng tự nhiên, đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Khỉ mặt đỏ thuộc nhóm IIB trong Danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán loài này trái phép là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngày 7/8, tại tiểu khu 1605, thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, ngành chức năng và đơn vị chủ rừng cũng phối hợp thả một cá thể Cu li nhỏ (tên khoa học: Nycticebus pygmaeus) về với môi trường tự nhiên.

Cá thể Cu li này được ông Trần Ngọc Khiêm (trú tại xã Quảng Tín) phát hiện trong vườn nhà và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tín đã phối hợp với đơn vị kiểm lâm tiếp nhận theo quy định và tiến hành kiểm tra, xác nhận tình trạng sức khỏe, đảm bảo đủ điều kiện để tái thả về môi trường sống tự nhiên.

Cu li còn gọi là con cù lần, khỉ gió, mắc cỡ, xấu hổ… bởi chúng có đặc điểm ban ngày cuộn tròn mình lại để ngủ, khi gặp ánh sáng lớn dùng hai bàn tay trước ôm đầu, che mặt, che mắt.

Đây là loài thuộc bộ linh trưởng, nằm trong sách đỏ Việt Nam và là những loài động vật hoang dã được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở mức cao nhất bởi chúng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Nhóm IB, Danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp).

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, việc người dân phát hiện động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, tự nguyện giao nộp và cùng với các cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên là một hành động thiết thực, cần được biểu dương, nhân rộng để cùng bảo vệ các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Thời gian qua, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã; khuyến khích người dân tham gia phát hiện, cứu hộ và tự nguyện giao nộp các loài động vật hoang dã để tái thả về môi trường tự nhiên.

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên hiện đang quản lý gần 14.200ha rừng, đất rừng thuộc địa giới hành chính các xã Nhân Cơ, Kiến Đức, Quảng Tín (tỉnh Lâm Đồng). Phần lớn diện tích giao cho Ban quản lý được quy hoạch là đất rừng phòng hộ, cần được bảo vệ nghiêm ngặt./.

