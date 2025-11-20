Đắk Lắk tiếp tục ứng cứu người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Sáng 20/11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục dùng phương tiện, vật lực nỗ lực ứng cứu người dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn.

Tại phường Tuy Hòa, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã dùng canô, chèo súp để tiếp cận người dân tại khu phố 9 bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao trong đêm 19/11.

Nhiều người già, trẻ em được ưu tiên di chuyển đến nơi an toàn trước. Bà Trần Thị Hồng (khu phố 9, phường Tuy Hòa) cho biết năm nay đã 78 tuổi sinh sống tại địa phương nhưng chưa bao giờ thấy cảnh ngập lũ như thế này. Nhà bà bị ngập tới nóc trong đêm 19/11 nên không kịp di dời. Hiện tại bà đã được lực lượng công an đưa đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Hiếu (khu phố 9, phường Tuy Hòa) cho biết Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời đến ứng cứu gia đình ông bị ngập sâu trong nước lũ từ đêm 19/11. Vì tình hình nước lũ lên nhanh, gia đình ông không di dời kịp thời. Đến sáng 20/11, nước lũ đã ngập nhà không còn chỗ tránh trú. Ông vô cùng cảm kích khi lực lượng công an đã có mặt kịp thời để ứng cứu gia đình ông cùng nhiều hộ dân khác.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong sáng 20/11, đơn vị đã cử hơn 350 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều canô, chèo súp để cứu giúp người dân vùng ngập lũ tại các xã, phường phía Đông của tỉnh đến nơi an toàn. Tinh thần của các chiến sỹ khẩn trương, quyết liệt, nỗ lực hết mình, không ngại gian khổ, không để người dân nào mất an toàn.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Hiện nay, mực nước lũ trên các sông vẫn tiếp tục lên. Các xã, phường ven sông Ba, sông Kỳ Lộ tại các vùng trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt, cô lập diện rộng.

Trong 6 giờ tới, lũ trên các sông vẫn duy trì ở mức cao. Các lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức di dời hơn 3.500 hộ dân trên các khu vực về vị trí an toàn.

Hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn trên diện rộng tại các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng ngập lũ vẫn đang được các lực lượng tại tỉnh Đắk Lắk nỗ lực thực hiện bằng tinh thần, trách nhiệm cao nhất; hạn chế đến mực thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết lúc 4 giờ 45 phút ngày 20/11, mực nước hồ là 105,53m; lưu lượng nước về hồ là 14.380 m3/s; tổng lưu lượng nước về hạ du là 13.100 m3/s. Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk đã đồng ý theo đề nghị của thủy điện này vận hành với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để tích dần mực nước đến mực nước lũ thiết kế là 105.96m nhằm giảm lũ cho hạ du.

Hiện nhiều khu vực tại phường Tuy Hòa và các xã, phường thuộc phía Đông của tỉnh vẫn đang mất điện trên diện rộng. Nguyên nhân mất điện thiết bị lưới điện bị sự cố vì ngập lụt và cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân./.

