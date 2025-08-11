Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng: Phát hiện nhiều động vật trong Sách đỏ

Ngày 11/8, đại diện Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, thông qua bẫy ảnh, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều loài động vật có trong Sách đỏ tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị).

Qua phân tích 186.183 ảnh tại 120 trạm đặt bẫy, các nhà nghiên cứu đã phát hiện 64 loài, trong đó có 34 loài chim, 6 loài linh trưởng, 5 loài móng guốc, 6 loài cầy, 2 loài chồn, 2 loài triết và các loài khác gồm: thỏ vằn, mèo rừng, sóc, tê tê, chuột đá Trường Sơn, nhím, dúi, đon, chuột.

Đặc biệt trong số này, có 38 loài được ghi nhận trong Sách đỏ thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm cần bảo vệ.

Theo đánh giá, hiện chưa thể xác định được số lượng cụ thể, song các nhà nghiên cứu, bảo tồn đã vẽ sơ đồ các loài, theo dõi và mở rộng phạm vi đặt bẫy; đồng thời sử dụng công nghệ AI trong phân tích vị trí, khu vực, thói quen sinh sống.

Dự kiến từ giờ đến cuối năm 2025, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ còn một đợt thu bẫy ảnh, các hình ảnh và tư liệu sẽ được thu nhận, phân tích để ghi nhận thêm các loài động vật quý hiếm mới và đánh giá tình trạng sinh sống của chúng.

Việc ghi lại hình ảnh của các động vật quý hiếm tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng không chỉ khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của khu vực, mà còn cho thấy hiệu quả của công tác bảo tồn và giám sát sinh thái tại Phong Nha-Kẻ Bàng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên.

Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng có diện tích 123.326 ha, gồm ba phân khu: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (100.296 ha), phân khu phục hồi sinh thái (19.619 ha) và phân khu hành chính dịch vụ (3.411 ha).

Tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cũng ghi nhận 2.954 loài thực vật thuộc 1.007 chi, 198 họ, 62 bộ, 11 lớp, 6 ngành. Trong đó, có 112 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, 121 loài được ghi trong Sách đỏ IUCN.

Ngoài ra, nơi đây cũng ghi nhận 1.399 loài động vật thuộc 835 giống, 289 họ; trong đó có 84 loài trong sách Đỏ Việt Nam, 110 loài được ghi trong Sách đỏ thế giới./.

