Quảng Ngãi: Thả cá thể rùa biển quý hiếm về lại môi trường tự nhiên​

Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Huỳnh đã tiếp nhận vụ việc và giao cá thể rùa biển cho ông Thanh chăm sóc, theo dõi, đến chiều ngày 13/1, cá thể rùa biển được thả về lại môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa biển được thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 14/1, Thiếu tá Phạm Văn Sáng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) thông tin, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh vừa phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng tiến hành thả cá thể rùa biển quý hiếm về lại môi trường tự nhiên tại cửa biển Sa Huỳnh, thuộc tổ dân phố Thạch By 2.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 12/1, ông Nguyễn Văn Thanh (68 tuổi), trú tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Sa Huỳnh đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Huỳnh trình báo về việc trong quá trình thả lưới đánh bắt hải sản tại khu vực đầm nước mặn đã phát hiện một cá thể rùa biển với chiều dài khoảng 40cm, bề ngang khoảng 30cm, nặng khoảng 3 kilogam, còn khỏe mạnh bị vướng vào lưới.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Huỳnh đã tiếp nhận vụ việc và giao cá thể rùa biển cho ông Thanh chăm sóc, theo dõi. Đến chiều ngày 13/1, cá thể rùa biển được thả về lại môi trường tự nhiên.

Qua xác minh ban đầu, cá thể rùa biển nói trên là đồi mồi dứa (có tên khoa học Lepidochelys olivacea), thuộc học Vích. Đây là loài nguy cấp, quý hiếm được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Sách đỏ Việt Nam xếp vào nhóm cần bảo vệ nghiêm ngặt do các mối đe dọa từ hoạt động săn bắt, ô nhiễm biển và mất môi trường sống./.

