Thành công hiếm gặp trong việc trì hoãn sinh bé thứ 2 trong song thai

Một thai phụ mang song thai nhưng một thai bị dị dạng và phải chấm dứt giữa thai kỳ, tuy nhiên các bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh đã kéo dài thai kỳ của thai còn lại thêm 8 tuần và giúp bé chào đời an toàn.

Đây là thành tích đáng kinh ngạc bởi y văn thế giới chỉ ghi nhận vài chục trường hợp thành công trong việc trì hoãn sinh bé thứ 2 trong song thai và thời gian trì hoãn thường ngắn từ 1 tuần đến 4 tuần. Thông tin được lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ngày 14/1.

Cuối tháng 6/2015, chị H.N (21 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) được xác định mang song thai hai nhau-hai ối nhờ thụ tinh ống nghiệm. Ở ba tháng đầu thai kỳ, 2 thai phát triển bình thường và diễn tiến thuận lợi, các xét nghiệm sàng lọc trước sinh kết quả tốt, nguy cơ dị tật thấp.

Tuy nhiên, ở tuần thai thứ 16-17, siêu âm hình thái sớm phát hiện một thai nhi có dị tật bẩm sinh nặng: chẻ đôi đốt sống cùng cụt thể hở-tụt não. Do thai này không có khả năng sống sau sinh nên các bác sỹ đã tư vấn cho sản phụ và gia đình cho thai bất thường này ngừng phát triển nhằm bảo toàn cơ hội sống cho thai còn lại.

Đến tuần thai thứ 20, các bác sỹ tiến hành siêu âm kiểm tra, ghi nhận thai phụ có 1 thai đang phát triển bình thường ổn định và 1 thai lưu.

Chiều 10/11/2025, khi thai được 24 tuần 6 ngày, thai phụ đột ngột đau bụng và phát hiện có một khối bất thường sa ra ngoài âm đạo. Tại bệnh viện, các bác sỹ xác định tình trạng thai lưu 16 tuần đã sẩy ra ngoài và đã tiến hành kẹp cắt rời, một phần dây rốn và toàn bộ bánh nhau vẫn còn trong buồng tử cung.

Thời điểm này, cổ tử cung của thai phụ mở 2cm, xuất hiện các cơn gò tử cung nhưng do thai nhi còn lại mới chỉ 24 tuần 6 ngày tuổi, thai chậm tăng trưởng trong tử cung, cân nặng chỉ khoảng 620 gram, khả năng sống rất thấp nên các bác sĩ thống nhất quyết định dưỡng thai nhằm kéo dài thai kỳ tối đa nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho mẹ.

Trưa 12/12/2025, khi tái khám, bác sỹ thấy tim thai của bé bình thường nhưng mẹ có cơn gò tử cung nhẹ thưa, cổ tử cung mở 1 cm nên cho nhập viện theo dõi. Sau khi nhập viện, kết quả cấy dịch âm đạo của thai phụ phát hiện có nhiễm vi khuẩn E.Coli.

Với sự nỗ lực tối đa trong công tác điều trị và chăm sóc, các bác sỹ tiếp tục kéo dài tuổi thai của em bé lên đến 32 tuần. Đến ngày 6/1/2026, thai phụ vỡ ối, cổ tử cung mở 5-6cm, gò nhiều và hạ sinh 1 bé gái cân nặng 1.800g. Hậu sản 3 ngày, thai phụ hồi phục gần như hoàn toàn, em bé cũng dần ổn định, được ấp Kangaroo ngắt quãng. Ngày 13/1/2026, bé gái được về nhà đoàn tụ cùng gia đình.

Bé sơ sinh được xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện. (Ảnh: TTXVN phát)

Bác sỹ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, hiện nay, theo ghi nhận của y văn thế giới chỉ có vài chục trường hợp thành công trong việc trì hoãn sinh bé thứ 2 trong song thai và thời gian trì hoãn thường ngắn chỉ từ 1-4 tuần.

Việc trì hoãn này có nguy cơ xảy ra tình trạng nhiễm trùng ối dẫn đến nhiễm trùng huyết nguy hiểm tính mạng của người mẹ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các bác sỹ đã kéo dài thai kỳ dài thêm 8 tuần-một kết quả vượt ngoài mong đợi.

Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn, sự phối hợp đa chuyên khoa của đội ngũ y bác sỹ trong việc xử trí những ca bệnh phức tạp, hiếm gặp, mang lại cơ hội sống cho những sinh linh mong manh ngay từ trong bụng mẹ./.

