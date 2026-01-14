Nhiều ca đa chấn thương do pháo nổ ngay trong những ngày đầu năm 2026

Sáng 14/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết trong những ngày đầu năm 2026, Bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ, không ít ca nghiêm trọng.

Trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nhỏ tuổi (15 tuổi, Thái Nguyên) trong tình trạng đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng do tai nạn pháo nổ.

Khi nhập viện, bệnh nhân bị dập nát cẳng bàn tay 2 bên, bỏng vùng mặt và cẳng chân, thành trước ngực, đe dọa tính mạng và sẽ để lại di chứng nặng nề cho bệnh nhân.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khẩn trương đánh giá tổn thương, kích hoạt quy trình cấp cứu đa chuyên khoa, huy động các kíp hồi sức, chấn thương chỉnh hình, bỏng và mắt để xử trí đồng thời. Công tác hồi sức, kiểm soát đau, phòng ngừa nhiễm trùng và bảo tồn tối đa chức năng được triển khai khẩn cấp trong cuộc chạy đua giành giật sự sống cho người bệnh.

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.H.T (31 tuổi, Hưng Yên) được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đa chấn thương phức tạp như vết thương sọ não hở, máu tụ màng cứng, chấn thương hàm mặt nặng với gãy xương hàm, gò má, gãy mũi, đồng thời tổn thương cả hai mắt.

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kích hoạt báo động đỏ, huy động đồng thời 3 kíp phẫu thuật chuyên sâu gồm sọ não, hàm mặt và mắt để xử trí khẩn cấp.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Tai nạn do pháo nổ thường gây tổn thương rất nặng và diễn biến nhanh. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, mất máu nhiều, bắt buộc phải hồi sức và gây mê cấp cứu ngay. Việc phẫu thuật không chỉ nhằm cứu sống người bệnh mà còn là cuộc chạy đua để hạn chế di chứng. Thực tế, dù được cứu sống, không ít trường hợp vẫn phải mang di chứng suốt đời."

Với bệnh nhân T.V.P (61 tuổi, Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng chấn thương-vết thương hàm mặt phức tạp, chấn thương mắt, bỏng toàn bộ da vùng cổ mặt, dưới sự chỉ đạo của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ cùng êkíp trực cấp cứu đã nhanh chóng phẫu thuật kết hợp xương, tạo hình xử lý vết thương hàm mặt để bảo tồn chức năng và phục hồi thẩm mỹ cho người bệnh. Nhờ được chuyển đến và xử trí cấp cứu kịp thời, sau thời gian phẫu thuật và điều trị tích cực, hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe tinh thần dần ổn định.

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Quân, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết hiện nay trên mạng xã hội vẫn lan truyền nhiều nội dung hướng dẫn tự chế pháo với vật liệu dễ mua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Thực tế ghi nhận, số ca tai nạn pháo nổ có xu hướng gia tăng rõ rệt vào thời điểm giáp Tết. Riêng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận gần chục trường hợp cấp cứu do pháo nổ, có những ngày tiếp nhận nhiều ca trong cùng một đêm.

Đáng lưu ý, thực tế tiếp nhận cấp cứu, có trường hợp bệnh nhân hoặc người nhà khai báo không trung thực nguyên nhân tai nạn, cho rằng do nổ bình gas mini. Tuy nhiên, qua thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhận định tổn thương không tương xứng với tai nạn sinh hoạt thông thường, vết thương còn vương nhiều bụi và dị vật đặc trưng của pháo nổ.

Các chuyên gia cho rằng việc che giấu nguyên nhân xuất phát từ tâm lý lo ngại vi phạm pháp luật, song điều này có thể ảnh hưởng đến công tác chẩn đoán, xử trí và thống kê dịch tễ tai nạn.

Các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ hay sử dụng pháo nổ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành./.

